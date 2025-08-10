Bloomberg: Τα ομόλογα της Ελλάδας ανάμεσα στα πιο περιζήτητα της Ευρώπης

Πριν από μιάμιση δεκαετία, ο Guillermo Felices βοηθούσε τους πελάτες του να ξεπεράσουν την κρίση δημόσιου χρέους της Ευρώπης. Τώρα, εκθειάζει τα ομόλογα που κάποτε βρίσκονταν στο επίκεντρο αυτής της καταιγίδας, ανάμεσα τους και της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, οι οποίες παραλίγο να καταρρεύσουν υπό το βάρος του χρέους τους το 2011, έχουν έκτοτε μετατραπεί σε κορυφαίες επιλογές έκδοσης ομολόγων για εταιρείες όπως η PGIM Fixed Income, όπου ο Felices εργάζεται ως στρατηγικός επενδυτής με έδρα το Λονδίνο.

Οι συστάσεις του είναι εμβληματικές της ιστορικής αλλαγής που έχει συντελεστεί στην ιεραρχία της αγοράς χρέους της περιοχής. Η ανάκαμψη στα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα ομόλογά τους θεωρούνται όλο και περισσότερο υγιείς εναλλακτικές λύσεις έναντι του χρέους των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης.

Τα ισπανικά, τα ελληνικά και τα πορτογαλικά ομόλογα αποδίδουν τώρα όλα λιγότερο από τη Γαλλία. Η Ιταλία βρίσκεται σε πορεία να ξεπεράσει τη Γερμανία και τη Γαλλία για τέταρτη συνεχή χρονιά σε βάση συνολικών αποδόσεων – ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο σερί νικών που έχει καταγραφεί.

«Μετά την κρίση, η ιστορία ήταν πάντα ότι η Ευρώπη θα είναι δύσκολο να λυθεί», δήλωσε ο Felices, επισημαίνοντας το ιστορικό της υποτονικής ανάπτυξης, των υπερβολικών δημόσιων δαπανών και των διαπληκτισμών μεταξύ των κρατών μελών. «Αυτό ισχύει λιγότερο τώρα, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική σπατάλη, ενώ οι ΗΠΑ είναι πιο ανορθόδοξες».

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν δεχθεί πλήγματα φέτος, κυρίως τον Απρίλιο, όταν ο Τραμπ παρουσίασε ένα πακέτο επιθετικών εμπορικών δασμών. Οι ανησυχίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές των ΗΠΑ έχουν επίσης αναζωπυρωθεί.

Εν τω μεταξύ, η ελκυστικότητα των ομολόγων της περιφέρειας οφείλεται στη μετά την πανδημία οικονομική ανάκαμψη που ξεπέρασε τα κέρδη των οικονομικών δυνάμεων της περιοχής, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η Ισπανία είναι ένα ιδιαίτερο φωτεινό σημείο και αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,5% φέτος, με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ρυθμού του ευρύτερου μπλοκ.

Η έκθεση των επενδυτών στα έθνη στις παρυφές της Ευρώπης παραμένει κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με μηνιαία έρευνα της Bank of America που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Γερμανική στροφή

Ένα άλλο σημαντικό σημείο καμπής ήρθε τον Μάρτιο, όταν η Γερμανία εγκατέλειψε δεκαετίες δημοσιονομικής λιτότητας και υποσχέθηκε να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στην άμυνα και τις υποδομές. Ενώ αυτό θεωρείται ζωτικός καταλύτης για την ανάπτυξη της ΕΕ, ο επερχόμενος κατακλυσμός γερμανικών ομολόγων έκανε ορισμένους επενδυτές επιφυλακτικούς και μείωσε τις τιμές του χρέους της χώρας.

«Προτιμούμε χώρες με ισχυρή ανάπτυξη και οι οποίες δεν έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τόσο πολύ όσο η Γερμανία», δήλωσε ο Niall Scanlon, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος της Mediolanum International Funds Limited. Η Ισπανία είναι η «ξεχωριστή επιλογή του», αν και λέει ότι έχει επίσης προτιμήσει την Ιταλία φέτος.

Στη συνέχεια, υπάρχει η Γαλλία, η οποία κάποτε θεωρούνταν υποκατάστατο της Γερμανίας όσον αφορά το οικονομικό της βάρος, αλλά τώρα είναι ένα no-go για πολλά ομολογιακά κεφάλαια. Το κλίμα των επενδυτών επιδεινώθηκε πέρυσι, αφού οι ανεξέλεγκτες δημόσιες δαπάνες την άφησαν με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να περάσει τον προϋπολογισμό της για το 2026 τους επόμενους μήνες μπορεί να πυροδοτήσουν μια νέα έκρηξη μεταβλητότητας.

Ως αποτέλεσμα, η διαφορά στο κόστος δανεισμού μεταξύ της Γαλλίας και της Ιταλίας έχει συρρικνωθεί: οι επενδυτές απαιτούν μόλις 12 μονάδες βάσης επιπλέον απόδοσης για να δανείσουν την Ιταλία για 10 χρόνια αντί για τη Γαλλία – το μικρότερο ποσό εδώ και δύο δεκαετίες.

«Προτιμούμε την Ιταλία και την Ισπανία έναντι της Γαλλίας και της Γερμανίας», δήλωσε ο Sachin Gupta, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στον γίγαντα ομολόγων Pacific Investment Management Co. Η υπεραπόδοση της περιφέρειας «μπορεί να συνεχιστεί, ακόμη και αφού έχει διανύσει πολύ δρόμο», πρόσθεσε.

Σε ομιλία του τον Ιούνιο, ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν επισήμανε τη σχετική σταθερότητα των ομολόγων της ευρωζώνης φέτος, ακόμη και όταν άλλες αγορές χρέους είδαν σημαντικές διακυμάνσεις τιμών. Αυτό οφείλεται πιθανότατα σε παράγοντες όπως οι εισροές από εγχώριους και παγκόσμιους επενδυτές, καθώς μείωσαν την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η «κοινή δέσμευση» για δημοσιονομική υπευθυνότητα σε όλο το μπλοκ, δήλωσε ο Lane.

Σίγουρα, τα περιφερειακά ομόλογα έχουν ήδη σημειώσει τόσο μεγάλη άνοδο που οι πιθανές αποδόσεις δεν είναι τόσο ελκυστικές όσο ήταν κάποτε. Η Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα – πριν από λιγότερο από τρία χρόνια τα 10ετή ομόλογά της απέδιδαν πάνω από 5%. Από τότε έχει μειωθεί σε περίπου 3,30%.

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το βαρύ φορτίο έχει γίνει», δήλωσε ο Gareth Hill, ανώτερος διαχειριστής κεφαλαίων της Royal London Asset Management Ltd.

Και εξακολουθεί να υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα μεταξύ των Αμερικανών επενδυτών να επιχειρήσουν στις ευρωπαϊκές κρατικές αγορές πέρα από τα γερμανικά ομόλογα, τα οποία διατηρούν την ιδιότητά τους ως το καταφύγιο της περιοχής. Ο Ales Koutny, επικεφαλής των διεθνών επιτοκίων της Vanguard, δήλωσε ότι ενώ η ζήτηση στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί, τα ομόλογα έχουν λάβει «τη μερίδα του λέοντος» των εισροών.

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι τα κράτη της περιφέρειας θα ξαναπέσουν στην αργή λωρίδα, εκτός αν υπάρξει νέα οικονομική κρίση ή απότομη πτώση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, σύμφωνα με τον Hill της Royal London.

Η Kristina Hooper, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Man Group Plc, υποστηρίζει ότι -με τον κατάλληλο έλεγχο- υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που μπορούν να βρεθούν πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα.

«Ήρθε η ώρα να διαφοροποιηθούμε, τουλάχιστον σε μικρό βαθμό, από τις ΗΠΑ», δήλωσε η Hooper από τη Νέα Υόρκη. Οι περιφερειακές χώρες «τα πάνε καλά και τα ομόλογά τους φαίνονται πολύ πιο ελκυστικά από ό,τι παλαιότερα», είπε.