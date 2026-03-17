Δεύτερες σκέψεις για το «Πάσχα στο χωριό» – «Φωτιά» η βενζίνη και τα ναυτιλιακά καύσιμα

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν αλλάξει την ψυχολογία προκαλώντας ανησυχία στην τουριστική αγορά ενόψει Πάσχα καθώς η εκτόξευση της βενζίνης και των ναυτιλιακών καυσίμων αποτελούν εν δυνάμει αιτία για αλλαγή πλάνων.

Οι Έλληνες, όπως και άλλοι Ευρωπαίοι -ειδικά οι Γερμανοί- αλλά και οι Αμερικανοί, καλούνται ήδη να πληρώνουν πιο ακριβά την βενζίνη για τις μετακινήσεις τους μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Φόβος, επικρατεί επίσης για επιπτώσεις που δεν έχουν φανεί ακόμη, όπως οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά του σούπερ μάρκετ, μετά το ράλι στις τιμές των φυτοφαρμάκων που θα επηρεάσει σταδιακά τις τιμές των τροφίμων.

Οι εξελίξεις αυτές αποθαρρύνουν μη αναγκαίες δαπάνες και προκαλούν «μούδιασμα» σε ξενοδόχους και επαγγελματίες της εστίασης σε τουριστικούς προορισμούς που βλέπουν τις κρατήσεις «παγωμένες» λίγες μόνο εβδομάδες πριν το Πάσχα, με παραδοσιακούς πελάτες να μεταθέτουν τις αποφάσεις τους για την τελευταία στιγμή προσβλέποντας σε καλύτερες τιμές.

Το «Πάσχα στο χωριό» και οι αποδράσεις σε προορισμούς με τοπικά έθιμα γι’ αυτή την εποχή επαναξιολογούνται λόγω του αυξημένου κόστους των μετακινήσεων.

Ενδεικτική είναι άλλωστε η ανησυχία του ακτοπλοϊκού κλάδου που αντιμετωπίζει αυξήσεις πάνω από 70% στα ναυτιλιακά καύσιμα (MGO) σε μια εποχή χαμηλής ζήτησης. Πάντως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την Παρασκευή (13.3.2026) στο συνέδριο «Greece Talks» στην Κρήτη είπε ότι υπάρχουν επαφές με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις ενώ υπενθύμισε ότι πέρυσι εφαρμόστηκε μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών με αποτέλεσμα να μην αυξηθούν τα εισιτήρια και σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε και μειώσεις. Επίσης από την περίοδο της πανδημίας έχει μειωθεί ο ΦΠΑ στο 13% τόσο για τις ακτοπλοϊκές όσο και για τις αεροπορικές μεταφορές.

Εντωμεταξύ, ακτοπλοϊκές εταιρείες, υπουργείο Ναυτιλίας και αντιπροεδρία της κυβέρνησης μελετούν μέτρα, μεταξύ των οποίων και τις προτάσεις του κλάδου από το «πάγωμα» των λιμενικών τελών και την επιδότηση της διαφοράς στο κόστος καυσίμων, μέχρι αποζημιώσεις για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που εφαρμόζονται σε ορισμένες κατηγορίες εισιτηρίων.

Καθώς έχει ηχήσει «καμπανάκι» για ορισμένους κλάδους που πλήττονται πιο άμεσα από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου θα πρέπει να αναμένονται και ανακοινώσεις. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράγοντες της αγοράς περιμένουν την πασχαλινή περίοδο για να κάνουν καλύτερες εκτιμήσεις για το καλοκαίρι εισπράττοντας προς το παρόν από τους πελάτες τους την αγωνία για το κόστος. Εξάλλου, και οι ίδιοι ανησυχούν περισσότερο για το κόστος παρά για τη ζήτηση εκτιμώντας ότι η Ελλάδα προβάλλει ως εναλλακτική επιλογή για διακοπές στην περιοχή.