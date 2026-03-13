Συναγερμός στην ΕΕ για τα καύσιμα: Το «σήμα κινδύνου» από την Γερμανία και η ανάγκη να ληφθούν κοινά μέτρα

«Αλαλούμ» επικρατεί στην Ευρώπη με το ράλι του πετρελαίου που στέλνει στα ύψη τις τιμές των καυσίμων ασκώντας πιέσεις στις κυβερνήσεις που σπεύδουν η μία μετά την άλλη να πάρουν μέτρα, με τη Γερμανία να βρίσκεται στη δίνη αυτής της κατάστασης αντιμετωπίζοντας ήδη τιμές στην βενζίνη πάνω από 2 ευρώ το λίτρο από 1,8 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η σταθεροποίηση του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι – παρά την διαφαινόμενη «ανάσα» από την άρση για ένα μήνα των περιορισμών που έχουν θέσει οι ΗΠΑ σε πολλές χώρες για αγορές ρώσικου πετρελαίου – έχει παρασύρει τις τιμές των καυσίμων σε μεγάλες αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις επιταχύνονται σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ενώ οι παρενέργειες στην μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, τη Γερμανία, που απειλείται με ισχυρό κύμα ακρίβειας, αποτελούν «καμπανάκι» για το σύνολο της Ευρωζώνης που καλείται να αναλάβει συντονισμένη δράση ενεργοποιώντας κοινά ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της διαταραχής πριν αυτή εξελιχθεί σε σοβαρή κρίση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας σημειωθεί ότι στη Γερμανία η τιμή της βενζίνης σημειώνει εβδομαδιαία αύξηση 10% και κινείται υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 26%. Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων έχει φτάσει στα 1,9 ευρώ το λίτρο ξεπερνώντας και τα 2 ευρώ σε πολλές περιοχές ενώ είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ, περίπου 13% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η βενζίνη στην Ελλάδα είναι λίγο πάνω από τα 1,8 ευρώ της Γαλλίας αλλά μακράν ακριβότερη από τις τιμές στην Βουλγαρία, τη Μάλτα και στην Κύπρο, όπου οι τιμές κυμαίνονται σε περίπου 1,3 ευρώ το λίτρο.

Οι κυβερνήσεις αναζητούν λύσεις για την καταπολέμηση του κόστους της βενζίνης. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση θέσπισε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τα πρατήρια καυσίμων και τους προμηθευτές τους, καθώς και για τα σούπερ μάρκετ. Στη Γαλλία πέφτουν βροχή τα πρόστιμα, η Κροατία έθεσε επίσης ανώτατα όρια στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. ενώ η Ουγγαρία έθεσε πλαφόν στις τιμές και απαγόρευσε τις εξαγωγές πετρελαίου, βενζίνης και ντίζελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κατάσταση συναγερμού η Γερμανία

Στη Γερμανία οι βενζινοπώλες προανήγγειλαν αυξήσεις σε βενζίνη και diesel πάνω από τα 2,5 ευρώ το λίτρο ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά« της αντιπαράθεσης για ένα θέμα που επηρεάζει το κόστος διαβίωσης των πολιτών. Η υπουργός Οικονομίας Καταρίνα Ράιχε μίλησε για ελέγχους ώστε οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή να μην γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης ενώ ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ απείλησε τις εταιρείες καυσίμων με συνέπειες, σε περίπτωση που επιχειρήσουν να επωφεληθούν.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Σεπ Μίλερ ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εξετάσει λύσεις και πέραν της επιβολής προστίμων, όπως εργαλεία για την αντιμετώπιση των καρτέλ.

Εντωμεταξύ, η Γερμανία απελευθερώνει 12% των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου που διαθέτει -συνολικά 19,5 εκατομμύρια τόνους- στο πλαίσιο της σύστασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που ζήτησε από τα κράτη μέλη του να αποδεσμεύσουν αποθέματα πετρελαίου έως και 400 εκατομμύρια βαρέλια.

Επιπλέον, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να αυξάνουν τις τιμές μόνο μία φορά την ημέρα, ενώ μειώσεις τιμών θα μπορούν να κάνουν ανά πάσα στιγμή.

Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι «ασταθείς» εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Επιβραδύνουν την οικονομική της ανάκαμψη φέτος. Το γερμανικό ινστιτούτο οικονομικών ερευνών DIW, ένας από τους κύριους οικονομικούς φορείς πρόβλεψης της Γερμανίας, είχε προβλέψει αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 1% φέτος και κατά 1,4% το 2027, μετά από ανάπτυξη 0,2% το 2025. Η ανάκαμψη συνεχιζόταν στις αρχές του 2026 αλλά η πρόσφατη αύξηση των τιμών της ενέργειας ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί προβληματισμό. Το DIW έχει λάβει ως προϋπόθεση ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα δεν θα ξεπεράσουν τα επίπεδα της κρίσης 2022-2023. Σε αυτή την περίπτωση η επιβάρυνση στον πληθωρισμό θα είναι περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες και στην ανάπτυξη 0,1 έως 0,2 μονάδες. Αυτή η εξέλιξη θα επιβραδύνει την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας, αλλά δεν θα την σταματήσει, σύμφωνα με το DIW που προβλέπει πληθωρισμό 2,4% για το 2026 και 2,3% για το επόμενο έτος.

Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση αμφισβητείται αφού η υπόθεση για σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας είναι προς το παρόν στον «αέρα». Εάν ανεβούν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου (είναι ήδη στα 100 δολάρια/βαρέλι το αργό Brent) ο κίνδυνος γίνεται σημαντικός. Υπολογίζεται ότι για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου, η ανάπτυξη στις βιομηχανικές χώρες μειώνεται κατά 10%.

Ήδη οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν στη Γερμανία κατά περίπου 30% μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ ασκώντας πιέσεις στην οικονομία που επηρεάζεται επίσης από την δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Οι ενεργοβόρες γερμανικές βιομηχανίες, η χημική βιομηχανία, ο χάλυβας, οι μεταφορές επιβαρύνονται ιδιαίτερα από το ακριβό πετρέλαιο. Επίσης, στην αυτοκινητοβιομηχανία οι αυξήσεις των τιμών πλήττουν έναν ήδη επιβαρυμένο κλάδο.

Σε αυτές τις συνθήκες η ΕΕ καλείται να αντιδράσει με συντονισμένες δράσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι εξετάζεται η επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του φυσικού αερίου και μελετά λύσεις για το κόστος της της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, του κόστους δικτύου και του κόστους άνθρακα, παράγοντες που διαφέρουν ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας.