Δημόσια ακίνητα κατά της στεγαστικής κρίσης, μέτρα για βραχυχρόνια μίσθωση και νέα προγράμματα κατοικίας εντός του 2026

Υλοποίηση έργων σε δημόσια ακίνητα και στρατόπεδα, ρυθμίσεις για την βραχυχρόνια μίσθωση και στοχευμένη στήριξη για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς περιλαμβάνει το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026.

Δύο πρώτες προκηρύξεις και ένα πακέτο 6 επιπλέον παρεμβάσεων συνθέτουν τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη στέγαση μέσα στο 2026. Η στόχευση είναι διπλή, αφενός, η αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς κατοικιών, κυρίως μέσω αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων και γρήγορων μετατροπών, και αφετέρου ρυθμίσεις που στοχεύουν να επηρεάσουν τη λειτουργία της αγοράς μίσθωσης, με αιχμή τη βραχυχρόνια μίσθωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκονται δύο δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Η πρώτη αφορά το Πρόγραμμα Προσιτής Κατοικίας , με αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων για την κατασκευή περίπου 1.300 κατοικιών και με έκδοση της πρώτης προκήρυξης μέσα στο 2026.

, με αξιοποίηση τριών ανενεργών στρατοπέδων για την κατασκευή περίπου 1.300 κατοικιών και με έκδοση της πρώτης προκήρυξης μέσα στο 2026. Η δεύτερη είναι η Κοινωνική Αντιπαροχή, με αξιοποίηση των πρώτων δέκα δημόσιων ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στο ΥΚΟΙΣΟ και επίσης με έκδοση της πρώτης προκήρυξης μέσα στη χρονιά. Έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του υπουργείου και του Υπερταμείου για ωρίμανση ακινήτων και διενέργεια διαγωνισμών, ένα στάδιο πριν βγουν οι προκηρύξεις.

Έξι ακόμα παρεμβάσεις μέσα στο 2026

Πέρα από τις δύο προκηρύξεις, το σχέδιο περιγράφει έξι πρόσθετες παρεμβάσεις για την προσιτή στέγη.

Πρώτη παρέμβαση είναι πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με προτεραιότητα τα παλιά κλειστά σπίτια, με στόχο την επαναφορά αδρανούς αποθέματος στην αγορά, αντί για αποκλειστική έμφαση σε νέες κατασκευές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεύτερη παρέμβαση προβλέπει επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, με στόχο να στηριχθούν εργαζόμενοι που συχνά αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος στέγασης, ιδίως όταν μετακινούνται για υπηρεσία.

Στην ίδια λογική, η τρίτη παρέμβαση αφορά την αναβάθμιση κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, ώστε να δημιουργηθούν κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους, σε περιοχές όπου η διαθεσιμότητα κατοικίας είναι περιορισμένη και η ζήτηση αυξάνεται εποχικά.

Στο ρυθμιστικό σκέλος, η τέταρτη παρέμβαση προβλέπει επιπρόσθετους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει νέα μέτρα σε ένα τμήμα της αγοράς που έχει συζητηθεί έντονα για την επίδρασή του στη διαθεσιμότητα κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση.

Το πέμπτο μέτρο αφορά νέο πλαίσιο κινήτρων για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης, σε μια προσπάθεια να διευρυνθεί η δεξαμενή έργων πέρα από τις καθαρά δημόσιες παρεμβάσεις.

Το έκτο μέτρο επικεντρώνεται στην πλευρά της προσφοράς, με πολεοδομικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση, ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση κτιρίων που σήμερα δεν λειτουργούν ως κατοικίες.

Συνολικά, το πακέτο του 2026 φιλοδοξεί να επιταχύνει τις διαδικασίες αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας με γνώμονα την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, καθώς η στεγαστική κρίση έχει μετατραπεί σε έναν συνεχιζόμενο «βραχνά» για τους πολίτες.