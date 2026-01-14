ΕΦΚΑ: Μόλις μία στις 10 ρυθμίσεις αντέχει – Μέτρα στα “σκαριά” για μελλοντικά χρέη 

Ενεργή παραμένει μόλις μία στις δέκα ρυθμίσεις του ΚΕΑΟ που συνδέονται με βεβαιωμένες οφειλές του ΕΦΚΑ, καθώς ένας στους δύο οφειλέτες δυσκολεύεται με τις δόσεις και χάνει τη ρύθμισή του, στην οποία δύσκολα μπορεί να επανενταχθεί.

Τόκοι και προσαυξήσεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από όσους χρωστούν στον ΕΦΚΑ, με τους μισούς οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε ρυθμίσεις -ειδικά στην πάγια ρύθμιση και σε αυτή των 120 δόσεων– να τις χάνουν λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσεων, με αποτέλεσμα να φορτώνονται τόκους και προσαυξήσεις που αυξάνουν τελικά το συνολικό τους χρέος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το KEAO επιδιώκει την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο να συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του. Σύμφωνα με την τελευταία του έκθεση είχε ήδη λαμβάνειν από χαμένες ρυθμίσεις πάνω από 22 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2025.

Σε ένα πλήθος ρυθμίσεων 2.378.740, που αντιστοιχούν σε χρέος 31,28 δισ. ευρώ, όπου περιλαμβάνονται ενεργές, ολοκληρωμένες και χαμένες ρυθμίσεις, οι χαμένες ρυθμίσεις ανέρχονται σε 1.273.137. Πρακτικά, στα περίπου 12 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΑΟ -από το 2013- σχεδόν οι μισές ρυθμίσεις δεν ολοκληρώθηκαν.

Η κατηγορία με τις περισσότερες απολεσθείσες ρυθμίσεις, που έφταναν τις 751.631 στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2025, αφορούν την πάγια ρύθμιση (Ν. 4152/2013) και αντιστοιχούν σε οφειλές 12,4 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις έφτασαν τις 508.683, με οφειλές 1,6 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν από το ΚΕΑΟ. Απομένουν 140.707 ενεργές ρυθμίσεις, που στην περίπτωση που ολοκληρωθούν θα επιστρέψουν στην κοινωνική ασφάλιση 1,33 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη κατηγορία με ενδιαφέρον αφορά την ρύθμιση των 120 δόσεων (Ν. 4611/2019) με αριθμό οφειλετών που ανέρχεται σε 610.221 και έφτασαν τις συνολικό χρέος 5,6 δισ. ευρώ. Σε αυτή την ομάδα οι απώλειες ρυθμίσεων έφτασαν τις 312.160, δηλαδή σχεδόν οι μισές. Ως αποτέλεσμα συσσωρεύτηκε χρέος πάνω από 3,44 δισ. ευρώ ενώ ολοκληρώθηκαν 207.880 ρυθμίσεις και εισπράχθηκε ποσό χρέους σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Οι ενεργές ρυθμίσεις στην κατηγορία των 120 δόσεων είναι 90.181 και δυνητικά από αυτές μπορούν να εισπραχθούν 1,22 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) ζήτησε να θεσμοθετηθεί νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις καθώς τα υφιστάμενα σχήματα των 24 ή 48 δόσεων δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Ας σημειωθεί τέλος ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητά φόρμουλα για να αντιμετωπίσει το πολυεπίπεδο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει σενάρια για τα χρέη που θα γεννιούνται από το 2026 και μετά ενώ φέτος ενεργοποιεί πενταετή παραγραφή για οφειλές στον ΕΦΚΑ.