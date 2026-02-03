ΕΚΤ: Οι τράπεζες αυστηροποίησαν τα κριτήρια για δάνεια σε επιχειρήσεις επικαλούμενες νέους κινδύνους

Τα πιστωτικά κριτήρια χαλάρωσαν ελαφρώς από τις ευρωπαϊκές τράπεζες για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων αλλά αυστηροποιήθηκαν περαιτέρω για την καταναλωτική πίστη, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ.

Οι εμπορικές εντάσεις και η αβεβαιότητα στο περιβάλλον ανέδειξαν κινδύνους για τις τράπεζες που προχώρησαν σε αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια ενώ την ίδια ώρα η ΕΚΤ διαπιστώνει μείωση της ζήτησης δανείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών δανείων (BLS) του Ιανουαρίου 2026, οι τράπεζες της ευρωζώνης ανέφεραν μια απροσδόκητη αυστηροποίηση των πιστωτικών κριτηρίων (εσωτερικές οδηγίες των τραπεζών ή κριτήρια έγκρισης δανείων) για δάνεια ή πιστωτικές γραμμές προς επιχειρήσεις το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι τράπεζες ανέφεραν επίσης μια μικρή χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων για δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας, ενώ τα πιστωτικά κριτήρια για την καταναλωτική πίστη και άλλα δάνεια προς νοικοκυριά αυστηροποιήθηκαν περαιτέρω. Για τις επιχειρήσεις, η αυστηροποίηση στο τέταρτο τρίμηνο ήταν συνέχεια μιας αντίστοιχης τάσης, αν και μικρότερης έντασης, κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες που ανέφεραν οι τράπεζες στην προηγούμενη έρευνα.

Οι ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές των επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομίας, καθώς και η χαμηλότερη ανοχή των τραπεζών απέναντι στον κίνδυνο συνέβαλαν σε αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες αναμένουν αύξηση της ζήτησης δανείων, με μια μέτρια περαιτέρω καθαρή αυστηροποίηση των πιστωτικών κριτηρίων για τις επιχειρήσεις, μια ελαφρά αυστηροποίηση για τα στεγαστικά δάνεια και μια πιο έντονη αυστηροποίηση για την καταναλωτική πίστη.