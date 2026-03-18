Εστίαση – Τουρισμός: Αυξήσεις 12% με διετή σύμβαση και βασικό μισθό 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ – Θα αντέξουν οι μικρές επιχειρήσεις;

Μια από τις υψηλότερες αυξήσεις σε κλαδική σύμβαση που έχει συμφωνηθεί τα τελευταία χρόνια, η οποία μπορεί να φτάνει και το 25% ανάλογα με την προϋπηρεσία, ενσωματώνει η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο επισιτισμού – τουρισμού που υπέγραψαν Ομοσπονδίες εργαζομένων και εργοδοτών του κλάδου συνεπικουρούμενες από την ΓΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ.

Η συμφωνία για τον επισιτισμό και τουρισμό είναι η δεύτερη κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε συνέχεια αυτής στην βιομηχανία ζαχαρωδών με σωρευτικές αυξήσεις 20% στην τριετία ενώ προκαλεί αίσθηση λόγω του ύψους των αυξήσεων που σηματοδοτούν αύξηση του μισθολογικού κόστους σε έναν κλάδο όπου δραστηριοποιούνται κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα ΣΣΕ σε εστίαση και τουρισμό καλύπτει άμεσα περίπου 125.000 εργαζόμενους στην εστίαση ενώ με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κεραμέως επεκτείνεται σε πάνω από 400.000 απασχολούμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, catering, μπαρ κ.α..

Προβλέπονται κατώτατες αποδοχές από 930 έως 1.100 ευρώ, με τις αυξήσεις να φτάνουν και το 25% πάνω από τον σημερινό κατώτατο μισθό παρασύροντας αυξήσεις σε επιδόματα και προσαυξήσεις τριετιών.

Ειδικότερα, από 1.4.2026 ο βασικός μισθός αυξάνεται έως 8% πάνω από τον σημερινό κατώτατο μισθό των 880 ευρώ και έπεται νέα αύξηση 4% το 2027. Οι μισθοί από τον Απρίλιο αυξάνονται στα 950 ευρώ για τις περισσότερες ειδικότητες όπως π.χ. για τον σερβιτόρο στα 1.050 ευρώ, για τον μπάρμαν στα 950 ευρώ από 864, για τον αρχιμάγειρα στα 1.100 ευρώ από 1.068 και για τον μπουφετζή και τον λαντζέρη σε 940 ευρώ από 855 αντίστοιχα.

Τα μεγάλα «ψάρια» τρώνε τα μικρά στην αγορά

Οι αυξήσεις χαρακτηρίζονται μεγάλες και η συμφωνία ιστορική από παράγοντες της αγοράς αλλά είναι ζητούμενο αν οι μικρές επιχειρήσεις, ειδικά της εστίασης, θα καταφέρουν να αντέξουν το επιπλέον βάρος σε μια συγκυρία που τα κόστη λειτουργίας αυξάνονται μαζί με την αβεβαιότητα για τις παρενέργειες από τον εν εξελίξει πόλεμο. Ας σημειωθεί ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η εστίαση βρίσκεται υπό πίεση αν και στα καταλύματα ο τζίρος βαίνει αυξανόμενος.

Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης ανήλθε σε 10,73 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2024 ενώ ο τζίρος των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων ανήλθε σε 11,77 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3%. Πρακτικά, ενώ ο τουρισμός καταγράφει υψηλές επιδόσεις η εστίαση υστερεί εμφανίζοντας πορεία πολλών ταχυτήτων. Η αγορά πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από τον επίμονο πληθωρισμό, τις ακριβές πρώτες ύλες λόγω των ανατιμήσεων στα τρόφιμα και τα υψηλά λειτουργικά κόστη. Επίσης, οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι μικρές και πολύ μικρές, με λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Σε ένα περιβάλλον όπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί με νέα πληθωριστική κρίση την αγορά, αναδεικνύοντας προκλήσεις και για τον τουρισμό, είναι ζητούμενο πόσες από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις θα αντέξουν έχοντας να επωμιστούν και το υψηλότερο μισθολογικό κόστος. Πάντως τη συμφωνία υποστηρίζουν οι τριτοβάθμιες οργανώσεις ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ.

Το σχόλιο της Κεραμέως

Αναμένονται πάντως και νέες συλλογικές συμβάσεις σε άλλους κλάδους, με στόχο την ενίσχυση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Την συμφωνία εργαζόμενων – εργοδοτών χαιρέτισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας: «Νέα εξαιρετικά σημαντική Συλλογική Σύμβαση στον επισιτισμό! Προβλέπει κατώτατο μισθό από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, δηλαδή αυξήσεις έως και 25% πάνω από τον νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο, και πολλές επιπλέον παροχές και επιδόματα που ενισχύουν ουσιαστικά το εισόδημα των εργαζομένων. Οι αυξήσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε έως 400.000 εργαζόμενους του κλάδου, εφόσον επεκταθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που ψηφίσαμε πριν από μόλις ένα μήνα: περισσότερες συμβάσεις, καλύτεροι μισθοί, καλύτερη εργασία».