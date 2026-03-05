Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ξεπερνούν τα 481.000 τα θανατωθέντα ζώα – 2.113 κρούσματα σε 2.620 εκτροφές

Στα 2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σε 2.620 εκτροφές, με 481.359 θανατώσεις ζώων, διαμορφώνεται ο συγκεντρωτικός απολογισμός της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 28.02.2026, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η ευλογιά των αιγοπροβάτων, δεν αποτελεί «εστιακό» πρόβλημα μιας μόνο περιοχής καθώς τα κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 30 Περιφερειακές Ενότητες, από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη έως τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά και νησιωτικές περιοχές.

Στην εικόνα των πιο επιβαρυμένων περιοχών ξεχωρίζουν η Λάρισα με 252 κρούσματα σε 359 εκτροφές, η Ξάνθη με 243 κρούσματα σε 293 εκτροφές, η Αχαΐα με 197 κρούσματα σε 248 εκτροφές, οι Σέρρες με 186 κρούσματα σε 237 εκτροφές, η Ροδόπη με 182 κρούσματα σε 220 εκτροφές και η Αιτωλοακαρνανία με 180 κρούσματα σε 195 εκτροφές. Αντίστοιχα, σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται και σε Έβρο, Μαγνησία και Σποράδες, καθώς και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι καταγράφηκαν συνολικά 10 νέα κρούσματα. Η γεωγραφική κατανομή τους εντοπίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας με 5 κρούσματα, στην Ηλεία με 2 κρούσματα, στη Ροδόπη με 2 κρούσματα και στη Φωκίδα με 1 κρούσμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η νόσος παραμένει ενεργή και στο τέλος του χειμώνα, με εστίες τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και στη Θράκη και τη Στερεά.