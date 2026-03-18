Η Fed «ζυγίζει» τις επιπτώσεις από το πετρελαϊκό σοκ και αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια μέχρι νεωτέρας

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σήμερα Τετάρτη (18.3.2026) για να μάθουν πώς η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ σταθμίζει μια σειρά κινδύνων για την οικονομία εν μέσω των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Τα στελέχη της Fed αναμένεται να υπεραμυνθούν της άποψης για διατήρηση σταθερού του βασικού επιτοκίου για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, σε ένα εύρος 3,5% έως 3,75%. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πιθανότατα θα έχουν μια έντονη συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση και κατά πόσον η αντιμετώπιση της απειλής της επιβράδυνσης της ανάπτυξης θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον στόχο της Fed εδώ και πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις τους καταναλωτές, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει έντονα ανοδικές τάσεις στην διεθνή αγορά, με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου να απειλεί να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού.

Ας σημειωθεί ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα δημοσιοποιήσουν τις θέσεις τους σε ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση της Fed σήμερα Τετάρτη (18.3.2026) το μεσημέρι στην Ουάσινγκτον. Ο Τζερόμ Πάουελ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου 30 λεπτά αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τη συνεδρίαση της Fed τον Ιανουάριο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλός ακόμη και πριν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλέσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Και τα νέα για την αγορά εργασίας ήταν ανάμεικτα. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό, το ΑΕΠ και το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για το πώς οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν να επηρεάσει την οικονομία μακροπρόθεσμα το σοκ των τιμών του πετρελαίου.