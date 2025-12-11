Μακρο-οικονομία

Κωστής Χατζηδάκης: Μεγάλη επιτυχία η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!
Ο Κωστής Χατζηδάκης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συγχαρητήρια απεύθυνε στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!», τονίζει χαρακτηριστικά στην αναρτήσή του στο X ο Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται -όπως σημειώνει- «για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!». 

«Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα, θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας. Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

 

«Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων. Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!», υπογραμμίζει, κλείνοντας την ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης», σημειώνει κλείνοντας ο κ. Χατζηδάκης.

