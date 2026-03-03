Κρατά γερά το ελληνικό κρασί: Ενίσχυση εξαγωγών στην ΕΕ το 2025, πιέσεις στις Τρίτες Χώρες

Μικτή αλλά συνολικά ανθεκτική εικόνα παρουσιάζουν οι εξαγωγές του ελληνικού κρασιού το 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ.

Το 2025 καταγράφεται αύξηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχη μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, αντιστρέφοντας την τάση του 2024. Οι εξαγωγές κρασιού αντιπροσώπευσαν το 19,71% της οινοπαραγωγής 2024 – 2025, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.430.600 hl.

Η συνολική εικόνα δείχνει μετατόπιση της δυναμικής υπέρ της ΕΕ, διαφοροποίηση των επιδόσεων ανά αγορά και διατήρηση της εξαγωγικής παρουσίας του ελληνικού οίνου σε βασικούς διεθνείς προορισμούς, σε ένα έτος χαμηλής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, στην ΕΕ, η πρώτη πεντάδα αγορών – Γερμανία, Κύπρος, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Ιταλία – συγκεντρώνει το 83,53% της συνολικής αξίας εξαγωγών προς την ΕΕ (45,16 εκατ. ευρώ επί συνόλου 54,06 εκατ. ευρώ).

Η Γερμανία παραμένει η βασική αγορά, απορροφώντας το 46,44% της αξίας εξαγωγών στην ΕΕ. Το 2025 η αξία διαμορφώθηκε σε 25.104.558 ευρώ, μειωμένη κατά 5,38% σε σχέση με το 2024, ενώ οι ποσότητες ανήλθαν σε 8.890.497 κιλά (-7,97%). Η μέση τιμή αυξήθηκε στα 2,82 ευρώ/κιλό (+2,81%). Σε σύγκριση με τον μέσο όρο πενταετίας, η μείωση είναι -10,90% σε αξία και -21,54% σε ποσότητα, με τη μέση τιμή αυξημένη κατά 12,80%. Πρόκειται για τρίτη διαδοχική χρονιά υποχώρησης σε όγκο και αξία.

Η Κύπρος διατηρεί τη δεύτερη θέση, παρουσιάζοντας άνοδο 9,92% σε αξία (9.735.759 ευρώ) και 41,83% σε ποσότητα (2.771.400 κιλά). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3,51 ευρώ/κιλό (-22,50%). Σε σύγκριση με την πενταετία, η αύξηση ανέρχεται σε +37,14% σε αξία και +51,57% σε ποσότητα.

Η Γαλλία καταγράφει για δεύτερη χρονιά υποχώρηση: 3.982.555 ευρώ σε αξία (-28,97%) και 1.919.160 κιλά (-24,93%), με μέση τιμή 2,08 ευρώ/κιλό (-5,39%). Σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας, η μείωση φθάνει το -23,92% σε αξία και -28,69% σε ποσότητα.

Οι Κάτω Χώρες εμφανίζουν αύξηση 6,51% σε αξία (3.176.167 ευρώ), με μικρή μείωση σε ποσότητα (-6,74%) και σημαντική άνοδο της μέσης τιμής (+14,22%). Η Ιταλία παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση αξίας (+403,71%) και ποσότητας (+1653,59%), με μέση τιμή 0,73 ευρώ/κιλό (-71,28%).

Στις Τρίτες Χώρες, οι πέντε βασικοί προορισμοί (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Αυστραλία) συγκεντρώνουν το 85,05% της αξίας εξαγωγών εκτός ΕΕ (36,06 εκατ. ευρώ επί συνόλου 42,41 εκατ. ευρώ).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η σημαντικότερη αγορά εκτός ΕΕ, με αξία 16.355.552 ευρώ (-13,86%) και ποσότητα 2.393.774 κιλά (-11,35%). Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 6,83 ευρώ/κιλό (-2,83%). Σε σύγκριση με την πενταετία, η αξία παραμένει αυξημένη κατά 6,95% και η μέση τιμή κατά 10,55%.

Ο Καναδάς κατέγραψε μείωση 8,13% σε αξία (8.830.980 ευρώ) και 11,44% σε ποσότητα (1.428.953 κιλά), ενώ η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 3,75%. Σε σχέση με την πενταετία, η αξία παραμένει υψηλότερη κατά 8,27%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει σε θετική τροχιά, με αύξηση 6,66% σε αξία (7.566.478 ευρώ) και 3,60% σε ποσότητα (1.624.877 κιλά), ενώ η μέση τιμή ενισχύθηκε κατά 2,96%. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο πενταετίας, η αύξηση ανέρχεται σε +24,80% σε αξία.

Τέλος, η Νορβηγία κατέγραψε άνοδο 66,91% σε αξία και 93,16% σε ποσότητα, η Αυστραλία αύξηση 5,79% σε αξία, ενώ η Ελβετία παρουσίασε μείωση 18,08%. Στην Κίνα η αξία αυξήθηκε κατά 104,99% σε σχέση με το 2024, ενώ η Ιαπωνία κατέγραψε μικρή υποχώρηση 5,96%.