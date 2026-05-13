Μητσοτάκης στο Συνέδριο των FT: Η Ευρώπη μπροστά σε ενεργειακή διαταραχή – Θέλουμε το αμερικανικό LNG, αλλά σε καλές τιμές

Τις θέσεις του σχετικά με θέματα που αφορούν στην ενέργεια διατύπωσε σήμερα (13.05.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στο αμερικανικό αέριο και στην ενεργειακή μετάβαση.

O Kυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια, πως τόσο η ΕΕ, όσο και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών.

«Έχουμε το προηγούμενο της κρίσης του 2022, οπότε πρέπει να λάβουμε πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο την απανθρακοποίηση», ανέφερε σχετικά.

Σχετικά με τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα είναι αυτάρκης στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. «Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά διυλιστήρια. Στην Ευρώπη θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα διυλιστήρια ανήκαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα εφήρμοσε προσωρινά μέτρα στήριξης στο ντίζελ, διότι είναι σημαντικό για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Το νο1 πρόβλημα στην Ευρώπη είναι οι τιμές και πρέπει να το συζητήσουμε στην Ε.Ε.», σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Σχετικά με την ευρύτερη ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή μετάβαση, ο ίδιος σημείωσε πως η Ελλάδα είναι σήμερα ηγέτης στις ΑΠΕ, ενώ προχώρησε σε αρκετές μεταρρυθμίσεις που τις προωθούν μέσα από το Ταμειο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, η χώρα μας έχει εξαλείψει σχεδόν τον άνθρακα, αλλά χρειάζεται το αέριο για το ορατό μέλλον. Μεγάλο μέρος της προμήθειας αερίου θα είναι μέσω LNG, όπως από τις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί και ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

«Εισάγουμε LNG όχι μόνο για εγχώριες ανάγκες, αλλά και για την υπόλοιπη περιοχή. Είμαστε στα 18 δισ. κ.μ. με τα 11 εξ αυτών να προωθούνται στα βόρεια. Το αμερικάνικο LNG είναι σημαντικό και πρόκειται για έναν αξιόπιστο προμηθευτή, όμως εν τέλει θέλουμε τη βέλτιστη τιμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο θέμα της απόσυρσης του ρωσικού αερίου και πετρελαίου, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει στάση απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα. «Δεν υπάρχει όρεξη για νέες εξαρτήσεις στην Ευρώπη και για σχέσεις με χώρες που αποδείχθηκαν αναξιόπιστες», δήλωσε.

Περνώντας στο θέμα του ηλεκτρισμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε επαρκείς διασυνδέσεις. «Πρέπει να δούμε τη ροή του ηλεκτρισμού, είναι ένα αρκετά τεχνικό θέμα. Στη ΝΑ Ευρώπη είμαστε ακριβότεροι και αρχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε. Ήμασταν η ακριβότερη χώρα στη χονδρική και περιμένω πως οι τιμές θα υποχωρήσουν στο εξής», πρόσθεσε.

«Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί περισσότερος ηλεκτρισμός στο εξής. Η ΔΕΗ ήταν σχεδόν χρεοκοπημένη το 2019 και σήμερα είναι περιφερειακός πρωταγωνιστής», συμπλήρωσε κλείνοντας.