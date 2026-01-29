Μακρο-οικονομία

Νομισματική πολιτική, ψηφιακό ευρώ και επενδύσεις στην ατζέντα Πιερρακάκη στη Φρανκφούρτη

Συναντήσεις κορυφής στη Φρανκφούρτη για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης (POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI)

Τις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική, την ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία, καθώς και ζητήματα ψηφιακής οικονομίας και επενδύσεων θα βρεθούν στο επίκεντρο των σημερινών (29.1.2026) συναντήσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη Φρανκφούρτη.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μεταβαίνει σήμερα στη Φρανκφούρτη για να συναντηθεί με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Bundesbank και της Deutsche Börse.

Αρχικά, ο Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει συνάντηση εργασίας στην έδρα της ΕΚΤ με την Πρόεδρο, Κριστίν Λαγκάρντ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν ζητήματα νομισματικής πολιτικής, θέματα που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η κατάσταση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας, καθώς και ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος.

Έπειτα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Ιωακίμ Νάγκελ, και μαζί θα εξετάσουν την οικονομική και νομισματική κατάσταση στην Γερμανία και στην Ευρωζώνη και ζητήματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Τέλος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup θα συναντηθεί με τον Στέφαν Λέιθνερ, Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse, για να συζητήσουν ζητήματα επενδύσεων και ψηφιακής οικονομίας, καθώς και την εμβάθυνση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.

Μακρο-οικονομία
