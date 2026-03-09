Ο Μακρόν σχεδιάζει «αποστολή άμυνας» για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει να προωθήσει μια κοινή ναυτική αποστολή για τη συνοδεία πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ μόλις ηρεμήσει η αρχική φάση του πολέμου.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν ενώ η επιδίωξη του Μακρόν αποτελεί στοίχημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί την περασμένη εβδομάδα ότι θα παρέχει συνοδεία από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στα πλοία, καθώς και ασφάλιση για το θαλάσσιο εμπόριο.

Η Γαλλία σχεδιάζει να δημιουργήσει μια «καθαρά αμυντική» αποστολή με ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά έθνη για να «συνοδεύσει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοια», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους από την αεροπορική βάση της Πάφου στην Κύπρο. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η ιδέα είναι να «ξανανοίξει σταδιακά το Στενό του Ορμούζ» μετά την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Εντωμεταξύ, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Χριστοδουλίδη, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποκλιμάκωση και ειδικότερα για τον Λίβανο, οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου και τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου.

Εκφράστηκε επίσης το ισχυρό ενδιαφέρον και των τριών ηγετών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου ενώ ο ‘Ελληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια.