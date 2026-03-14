Όφελος για την Ελλάδα από την καθυστέρηση εφαρμογής του ακριβού αερίου στις τιμές ηλεκτρισμού – Τί δείχνουν οι προβλέψεις για τον Απρίλιο

Η άνοδος στην τιμή του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μετακυλιστεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με καθυστέρηση ενός μήνα, όπως προβλέπεται από τους κανόνες. Το ίδιο δεν ισχύει, όμως, στην περίπτωση των υπολοίπων ευρωπαϊκών αγορών, όπου οι επιδράσεις είναι ήδη αισθητές στην τιμή χονδρικής του ρεύματος.

Κατ’ επέκταση, η διαμόρφωση των ευρωπαϊκών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ήδη αυτό το μήνα μας προσφέρει μια εικόνα για το που θα μπορούσαν να φτάσουν στη δική μας περίπτωση τον Απρίλιο με βάση πάντα τις αντίστοιχες του φυσικού αερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετική ανάλυση πραγματοποίησε η Ember, όπου τονίζει πως η επίδραση διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα αναλόγως του ενεργειακού της μείγματος. Όλα αυτά τη στιγμή που σε επίπεδο ΕΕ το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο έχει εκτοξευτεί ήδη κατά 50%.

Στη χειρότερη θέση βρίσκεται η Ιταλία, δεδομένου του σημαντικού μεριδίου των μονάδων φυσικού αερίου, ενώ στη βέλτιστη είναι η Ισπανία που χρησιμοποιεί περισσότερο τις ΑΠΕ και την αποθήκευση.

Αν συγκρίνουμε που βρισκόταν η τιμή της χονδρικής πέρυσι και που βρίσκεται σήμερα στις παραπάνω αγορές, προκύπτει ότι η Ιταλία είδε μια άνοδο από τα 114-150 ευρώ/MWh στα 124-188 ευρώ. Η Ισπανία βρισκόταν το περσινό Μάρτιο στα 29-122 ευρώ και φέτος είναι στα 39-144 ευρώ.



Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η άνοδος είναι μικρότερη στην Ισπανία, ενώ η μέση τιμή παραμένει σε ανεκτά επίπεδα κάτω από τα 100 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικό στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ότι οι καιρικές συνθήκες τον Απρίλιο θα είναι αρκετά πιο ευνοϊκές από ότι το Μάρτιο σε όρους θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας, κάτι που μειώνει τη ζήτηση και αυξάνει την παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Έτσι, η καθυστέρηση εφαρμογής της τιμής φυσικού αερίου κατά ένα μήνα δρά στην προκειμένη περίπτωση ευνοϊκά.

Η χώρα μας τον περσινό Απρίλιο παρήγαγε το 59,3% της ηλεκτρικής της ενέργειας με ΑΠΕ, το 5,9% με υδροηλεκτρικά και το 34,8% από συμβατικές μονάδες, εκ των οποίων περίπου το 30% ήταν το φυσικό αέριο. Η Ιταλία είχε για το 2025 ένα μερίδιο κοντά στο 38% στο αέριο, άρα στην περίπτωσή μας το ποσοστό είναι χαμηλότερο.

Μάλιστα, από πέρυσι μέχρι φέτος σημειώθηκαν αλλαγές, καθώς τα υδροηλεκτρικά έχουν ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή τους στη χώρα μας, ενώ έχουν εγκατασταθεί και περίπου 2,8 GW νέων ΑΠΕ. Θα πρέπει να προσθέσουμε επίσης και την πιθανή λειτουργία των πρώτων μονάδων αποθήκευσης στο ελληνικό σύστημα από τον επόμενο μήνα, μετά τη σχετική ρύθμιση που πέρασε το ΥΠΕΝ την περασμένη εβδομάδα.

Κατ’ επέκταση, προκύπτει μια θετική προοπτική ενόψει του Απριλίου, με τις προβλέψεις να δείχνουν συγκρατημένες τιμές παρά τη διεθνή κρίση. Ασφαλώς, η εκτίμηση γίνεται με βάση τις τιμές αερίου κατά το πρώτο μισό του Μαρτίου. Δεν μπορούν να αποκλειστούν δυσμενείς εξελίξεις στο υπόλοιπο του μήνα που θα ανεβάσουν τις τιμές περαιτέρω.