ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα 2,48 δισ. ευρώ έφτασαν οι πληρωμές στους αγρότες έως 1 Δεκεμβρίου

Σε 2,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες από την αρχή του 2025 έως την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού.

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνθηκαν κυρίως σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις Πυλώνα Ι και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ σημαντικό μέρος αφορούσε αποζημιώσεις και ενισχύσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του υπουργείου Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό, το πακέτο στήριξης ενισχύει τόσο το ετήσιο εισόδημα των παραγωγών όσο και τις επενδύσεις στην αγροτική οικονομία.

Στο σκέλος των άμεσων ενισχύσεων, μέχρι τις 24 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 869,7 εκατ. ευρώ για βασική εισοδηματική στήριξη, 269,2 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, πάνω από 400 εκατ. ευρώ για προγράμματα κλίματος και περιβάλλοντος και περίπου 11 εκατ. ευρώ για ειδικές άμεσες ενισχύσεις στα νησιά του Αιγαίου. Συμπληρωματικά, καταβλήθηκαν ενισχύσεις για νέους γεωργούς και λοιπές άμεσες ενισχύσεις, καθώς και ποσά για μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς, ανεβάζοντας αισθητά το συνολικό ύψος των πληρωμών.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το τμήμα των πληρωμών που αφορά το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέχρι τις 24 Νοεμβρίου οι πληρωμές στο ΠΑΑ ανήλθαν περίπου σε 706,8 εκατ. ευρώ, με αιχμή τις επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, τις δράσεις LEADER, τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, καθώς και τα μέτρα για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Στο διάστημα από 25 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου προχώρησαν επιπλέον πληρωμές 122,6 εκατ. ευρώ, που ενίσχυσαν περαιτέρω τη ρευστότητα των επενδυτικών σχεδίων στην ύπαιθρο.

Σημαντικό κομμάτι του πακέτου αποτελούν και οι ενισχύσεις που συνδέονται με το υπουργείο Οικονομικών και τις αποζημιώσεις για απώλειες παραγωγής. Οι συνολικές ενισχύσεις του υπουργείου Οικονομικών φθάνουν τα 353 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 144 εκατ. ευρώ αφορούν αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, 93 εκατ. ευρώ πληρωμές για ευλογιά και πανώλη, 56 εκατ. ευρώ επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και 60 εκατ. ευρώ λοιπές παρεμβάσεις.

Στην περίοδο από 25 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου, το μεγαλύτερο μέρος των νέων πληρωμών αφορά άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις Πυλώνα Ι, με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης να φτάνει τα 363 εκατ. ευρώ και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι πληρωμές για μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς, για επενδυτικά σχέδια και για παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στον Πυλώνα ΙΙ.

Συνολικά, οι πληρωμές προς τους αγρότες μέχρι την 1η Δεκεμβρίου ανέρχονται σε 2,48 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό ο συνολικός λογαριασμός των ενισχύσεων για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 3,7 δισ. ευρώ, έναντι 3,1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024.

Ο πίνακας με τις πληρωμές στους αγρότες από 1/1 έως 1/12 του 2025