Παπασταύρου: Πράσινο φως από ΕΔΕΥΕΠ – Εγκρίνεται εντός ημερών η σύμβαση με τη Chevron

Το επόμενο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων της Chevron στα υπεράκτια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης έγινε, ανοίγοντας το δρόμο για σεισμικές έρευνες.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (20.11.2025) μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις της Chevron με την κρατική διαχειριστική εταιρεία ΕΔΕΥΕΠ.

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ η σύμβαση, ώστε στη συνέχεια να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση εντός του Νοεμβρίου. Ακολούθως θα υποβληθεί προς επικύρωση στη Βουλή πριν τα τέλη του έτους.

Έτσι, εντός του 2026 θα μπορεί η Chevron να ξεκινήσει τις σεισμικές έρευνες, με ζητούμενο τον εντοπισμό υποσχόμενων στόχων για ερευνητικές γεωτρήσεις.

Ταυτόχρονες ενέργειες θα κάνει και η ExxonMobil στο Ιόνιο μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται εντός διετίας, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. «Εάν το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, που θα το ξέρουμε το ‘27, θεωρώ ότι πριν το 2030 θα μπορούμε να έχουμε την εμπορική εκμετάλλευση και να έχουμε ουσιαστική ενίσχυση του εθνικού πλούτου», συμπλήρωσε.

«Άρα θα έχουμε τη Chevron και την ExxonMobil, τις δυο μεγαλύτερες εισηγμένες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου στο πεδίο της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει και γεωστρατηγική ενίσχυση της χώρας μας και ελπίδα για σημαντική ενίσχυση του εθνικού πλούτου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.