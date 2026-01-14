Παπαθανάσης: Νέες δράσεις στο ΕΣΠΑ για ενίσχυση της ισότητας και υποστήριξη ΑΕΙ

Δύο νέες πράξεις εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027» με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, και σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι πράξεις έχουν τίτλο «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης» και, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ, η συνολική δημόσια δαπάνη τους ανέρχεται σε 750.000 ευρώ.

Στα δώδεκα ΑΕΙ που είχαν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα, προστέθηκαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα στηρίζει τα Πανεπιστήμια στην υλοποίηση δράσεων για την ενδυνάμωση και προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στους χώρους της ακαδημαϊκής κοινότητας, παράλληλα με την υποστήριξη των Κέντρων Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης κάθε Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της Πράξης αναμένεται να υλοποιηθούν σε κάθε ΑΕΙ:

Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας και των διοικητικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας προς το φύλο

Δράσεις συλλογής δεδομένων σχετιζόμενων με το φύλο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΕΙ, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας, ένταξης της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών

Σύνταξη σχετικών οδηγών και εργαλειοθήκης

Ενέργειες που διευκολύνουν την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα αποφάσεων των ΑΕΙ αλλά και την απρόσκοπτη και ισότιμη ανέλιξη ανδρών και γυναικών στην ακαδημαϊκή ιεραρχία

Δράσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.