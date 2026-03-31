Πασχαλινή αγορά: Πώς θα «φρενάρουν» οι ανατιμήσεις λόγω του πολέμου, τα μέτρα που εφαρμόζονται άμεσα

Με συστηματικές δράσεις, τις οποίες συντονίζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση επιχειρεί να «φρενάρει» τις αυξήσεις τιμών σε σειρά αγαθών, από κρέατα μέχρι λαχανικά και καταναλωτικά είδη ενόψει της εορταστικής αγοράς του Πάσχα.

Η οδηγία προς τα συναρμόδια υπουργεία είναι εντατικοποίηση των ελέγχων και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στην αγορά ενόψει του Πάσχα. Το θέμα τέθηκε επί τάπητος κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου όπου έγινε αναλυτική ενημέρωση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στο οικονομικό επιτελείο από την ηγεσία του ΥΠΑΝ και την πρόεδρο της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς.

Η κυβέρνηση ενημερώθηκε για τις τιμές στα καύσιμα όπου γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΝ ενώ από αύριο Τετάρτη (1.4.2026) θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λιτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου. Σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη.

Σχετικά με την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα σούπερ μάρκετ επίσης διενεργούνται επίσης αυστηροί έλεγχοι των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται.

Εντατικοί έλεγχοι για την ακρίβεια

Σημειώνεται ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα αποτελούν τη ναυαρχίδα των μέτρων θέτοντας καταναλωτές και αγρότες στην προμετωπίδα των προσπαθειών για να ελεγχθεί το κύμα ανατιμήσεων, που καταγράφεται ήδη σε κρέατα και οπωροκηπευτικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, η νέα ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς εντατικοποιεί τους ελέγχους σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και όπως ανακοίνωσε θέτει στο επίκεντρο πάνω από 100 εταιρείες τροφίμων, για την τήρηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το πασχαλινό τραπέζι φέτος θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα περσινά επίπεδα στα αμνοερίφια, με τις τιμές πάντως να κινούνται ανοδικά ήδη από τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν ότι η κατηγορία αρνί και κατσίκι σημείωσε αύξηση 12,1% τον Φεβρουάριο συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ενώ το μοσχάρι πρωταγωνιστεί στις ανατιμήσεις με αύξηση 25,6%.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις αρχίζουν σε μεγάλο βαθμό από τη χονδρική και από τις τιμές εισαγωγών. Εξάλλου η Ελλάδα εισάγει περίπου 80% της εγχώριας ζήτησης μοσχαριού. Επίσης, ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του ΟΚΑΑ, σύμφωνα με τα οποία το μοσχάρι εισαγωγής πωλείται στη χονδρική προς 9,60 ευρώ το κιλό από 7,40 – 8,40 ευρώ πριν από ένα χρόνο για να φτάσει στη λιανική πάνω από 2 με 3 ευρώ ακριβότερο. Οι τιμές πάντως δεν απέχουν πολύ για τα εγχωρίως παραγόμενα.

Εν μέσω αβεβαιότητας για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μένει να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων, στο πλαίσιο ΠΝΠ που κυρώνει σήμερα η Βουλή.