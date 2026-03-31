Πάνω από 100 εταιρίες τροφίμων στο επίκεντρο ελέγχων από την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους σε βασικούς κλάδους της αγοράς τροφίμων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε εταιρείες του κλάδου.

Συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι σε: 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους κλάδους.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, για να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών σε όλη την αγορά τροφίμων.

Ειδικά σε μια περίοδο όπου η πίεση στο καλάθι των νοικοκυριών αυξάνεται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των εορτών του Πάσχα, οι στοχευμένοι έλεγχοι αποκτούν ειδικό βάρος. Εξάλλου και η κυβέρνηση προτεραιοποιεί τα θέματα που αφορούν την αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα αναμένεται σύσκεψη για το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου.