Πιερρακάκης: Σημαντικός ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος για τον μετασχηματισμό της Ελλάδας και της Ευρώπης

«Ορόσημο για την ελληνική οικονομία» χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, την συμπλήρωση 100 ετών παρουσίας της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Σε ανάρτησή του στο Facebook o Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει ότι «από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η πορεία της Alpha Bank είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγάλες φάσεις ανάπτυξης της χώρας», υπογραμμίζοντας -και ως Πρόεδρος του Eurogroup ταυτόχρονα πλέον- ότι σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας και διασυνοριακών συνεργειών «το τραπεζικό σύστημα θα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει».

Στο μήνυμά του ο υπουργός επισημαίνει πως «η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα, που ενισχύει τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με διαφάνεια και σταθερότητα, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο ανάπτυξης», καταλήγοντας με την ευχή «η Alpha Bank να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στη νέα φάση μετασχηματισμού όχι μόνο της χώρας, αλλά και της Ευρώπης συνολικότερα».

