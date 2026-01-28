ΣΕΒ: Συγκριτικό πλεονέκτημα η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και το 5G

Η ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας παρουσιάστηκε από τον ΣΕΒ σε ειδική ψηφιακή εκδήλωση χθες (27.1.2026), με τίτλο «Ελλάδα 2030: Μειώνοντας το Ψηφιακό Χάσμα, Χτίζοντας Ανταγωνιστικότητα».

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα επικαιροποιημένα ευρήματα σχετικά με την πορεία της Ελλάδας ως προς τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας της ΕΕ και τον Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας του ΣΕΒ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανισορροπίες μεταξύ των ψηφιακών υποδομών, όπως τα δίκτυα οπτικών ινών, των ψηφιακών δεξιοτήτων και της υιοθέτησης Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνολογιών αιχμής από τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα πεδία στα οποία η Ελλάδα εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και η κάλυψη δικτύων 5G. Επιπλέον, παρουσιάστηκε ένα συνεκτικό πλέγμα προτάσεων πολιτικής για την ενδυνάμωση του εγχώριου τομέα τεχνολογίας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο η τεχνολογία να λειτουργήσει ως μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη μετάβαση της Ευρώπης από την ψηφιακή ανάπτυξη στην ουσιαστική τεχνολογική κυριαρχία. Επίσης, αναφέρθηκαν στον ρόλο που θα διαδραματίσει το AI Factory Pharos για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, καθώς και στην ανάγκη συστηματικής ενίσχυσης του τομέα της τεχνολογίας, ως προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ολιστικής διαχείρισης της αλλαγής, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και οργανωσιακής κουλτούρας.

Η Δέσποινα Σπανού, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του DG CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε: «Ζούμε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής πολυπλοκότητας και σε ένα τοπίο απειλών που μεταβάλλεται ταχύτερα από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την φιλόδοξη πορεία της προς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τις δημοκρατίες μας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας και της άμυνάς μας, και διατηρώντας παράλληλα τις αξίες μας. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιταχύνει εκθετικά τις προσπάθειές της και πλέον έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την τεχνολογία, σε όφελος της οικονομίας και ασφάλειάς της».

Η Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια του Τομέα Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, δήλωσε: «Στη σημερινή εποχή, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να επιταχύνουν τον βηματισμό τους και να ενσωματώσουν άμεσα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους. Ο ΣΕΒ εργάζεται συστηματικά και υλοποιεί σειρά στοχευμένων δράσεων, παραμένοντας προσηλωμένος στον στόχο της ουσιαστικής ενίσχυσης του τομέα τεχνολογίας και της επιτάχυνσης της ψηφιακής μετάβασης των ελληνικών επιχειρήσεων».