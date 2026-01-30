Στεγαστική κρίση: Ποια προγράμματα δρομολογούνται, πώς θα αυξηθεί η προσφορά κατοικιών – Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων

Κρίσιμες για την μάχη κατά της στεγαστικής κρίσης είναι οι επόμενες εβδομάδες, καθώς παίρνουν τον δρόμο τους κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών που διατίθενται στην αγορά ακινήτων.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, δρομολογούνται αποφάσεις για την Κοινωνική Αντιπαροχή, ρυθμίσεις για κενά ακίνητα και βραχυχρόνιες μισθώσεις και κινήσεις αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται η Κοινωνική Αντιπαροχή, δηλαδή η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο και στόχο τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και κοινωνικής μίσθωσης.

Για να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός, το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 προβλέπει στο πρώτο τρίμηνο δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η πρώτη αφορά την περιέλευση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της αποκλειστικής διαχείρισης των ακινήτων που θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Η δεύτερη αφορά τη ρύθμιση θεμάτων της σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής, δηλαδή το βασικό συμβατικό πλαίσιο με το οποίο θα μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες αξιοποίησης.

Για τη συνέχεια, το Σχέδιο τοποθετεί στο δεύτερο τρίμηνο υπουργική απόφαση για την επιλογή των δικαιούχων μισθωτών, καθώς και κοινή υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει ζητήματα κοινωνικής μίσθωσης και τον τρόπο προσδιορισμού του κοινωνικού μισθώματος, ενώ η πρώτη προκήρυξη αποτελεί ορόσημο προς το τέλος του έτους.

Αύξηση της προσφοράς κατοικιών και βραχυχρόνια μίσθωση

Δεύτερος άξονας της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, με άμεση επίδραση στην αγορά ακινήτων, είναι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν να «βγάλουν» περισσότερες κατοικίες στην αγορά και να ενισχυθεί η προσφορά σπιτιών προς ενοικίαση. Εντός του πρώτου τριμήνου περιλαμβάνεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ στα κενά οικιστικά ακίνητα που ανήκουν σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε να διοχετευτούν στην αγορά. Στο ίδιο διάστημα αναμένεται και η θεσμοθέτηση φορολογικής απαλλαγής μισθωμάτων για νομικά πρόσωπα που επενδύουν στην κατασκευή ή στην ανακαίνιση κατοικιών προς ενοικίαση, ένα μέτρο που επιχειρεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία πρόσθετου αποθέματος κατοικίας για τη μακροχρόνια αγορά.

Παράλληλα, το κυβερνητικό επιτελείο προωθεί ρυθμίσεις που «αγγίζουν» και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται νομοθετική τροποποίηση για την επέκταση περιορισμών νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μαζί με ρύθμιση για τη διαγραφή μεταβιβαζόμενων ακινήτων από το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και για την καταβολή επιστροφής και δεύτερου ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων και μισθώνουν κατοικία στις περιοχές αυτές, μια παρέμβαση που σχετίζεται με την πίεση στα ενοίκια κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά.

Μπαίνει σε «ράγες» ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται εξελίξεις και στο πεδίο της προστασίας της κύριας κατοικίας. Το κυβερνητικό πλάνο τοποθετεί στο πρώτο τρίμηνο τον προσδιορισμό των όρων της σύμβασης παραχώρησης για την ίδρυση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, έτσι ώστε να υπογραφεί κατά το δεύτερο τρίμηνο, και να ανοίξει ο δρόμος για να «τρέξει» ο μηχανισμός απόκτησης και επαναμίσθωσης κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες υπό προϋποθέσεις.