Στις αγορές για 8 δισ. ευρώ το Ελληνικό Δημόσιο το 2026

Περίπου τα 8 δισ. ευρώ αναμένεται να φτάσει την επόμενη χρονιά το Ελληνικό Δημόσιο από τις αγορές μέσω έκδοσης ομολόγων.

Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός του επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρη Τσάκωνα, προβλέπει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι από τις δανειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει για το 2026 η Ελλάδα, ένα ποσό της τάξεως των 8 δισ. ευρώ θα καλυφθεί με εκδόσεις ομολόγων από τις αγορές για το Ελληνικό Δημόσιο.

Το 2026 σύμφωνα με στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου θα ανέλθει στα 13 δισ. ευρώ από περίπου 8 δισ. ευρώ που ήταν φέτος. Υπενθυμίζεται ότι φέτος το Ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωσε από τις αγορές περίπου 7,5 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά αφενός τις υψηλότερες ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου, οι οποίες υπολογίζεται να φθάσουν τα 30,1 δισ. ευρώ το 2026, από 14,08 δισ. ευρώ εφέτος. Ταυτόχρονα, το 2026 η χώρα μετά από την άδεια που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες από τον ESM θα διαθέσει περίπου 5 δισ. ευρώ για την πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF) καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι τα δάνεια αυτά να εξοφληθούν έως το 2031. Ωστόσο τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από το λεγόμενο «σκληρό μαξιλάρι» των διαθεσίμων του Δημοσίου (cash buffer) και όχι από νέο δανεισμό.

Το 2025 το Δημόσιο διέθεσε περίπου 8 δισ. ευρώ για την πρόωρη εξόφληση δανείων του Πρώτου Μνημονίου, εκ των οποίων τα περίπου 5 δισ. ευρώ προήλθαν και πάλι από το cash buffer.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου για τη νέα χρόνια τα στοιχεία του Προϋπολογισμού δείχνουν ότι ο μακροπρόθεσμος δανεισμός θα φθάσει τα 12,7 δισ. ευρώ από 11 δισ. ευρώ το 2025.

Στόχος της δανειακής στρατηγικής για το 2025 είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η επιπρόσθετη διασφάλιση της συνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα της ευρωπαϊκής καμπύλης, θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι υφιστάμενες θέσεις και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους. Τέλος, θα συνεχιστεί η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών χρέους με χρήση και μέρους των ταμειακών διαθεσίμων – και συγκεκριμένα η αποπληρωμή των δανείων που προέρχονται από τον επίσημο τομέα, περιλαμβανομένων των διμερών δανείων με τις χώρες της Ευρωζώνης. Κύριος στόχος είναι η αποπληρωμή των εν λόγω διμερών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, ήτοι το αργότερο έως το 2031, ούτως ώστε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, «η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενισχύει τη βιωσιμότητά του, μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνει το κόστος δανεισμού και ίσως το πιο σημαντικό, μας επιτρέπει να ανακτούμε την οικονομική κυριαρχία την οποία είχαμε χάσει για πολλά χρόνια».

Πάντως σε απόλυτα μεγέθη το Δημόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης πρόκειται να μειωθεί το 2026 κατά 3,5 δισ. ευρώ στα 359,3 δισ. ευρώ από 362,8 δισ. ευρώ το 2025.

Για το 2026, το ύψος των χρεολυσίων που προβλέπει ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους συμπεριλαμβανομένων των δανείων του Μνημονίου από τον EFSF (εξαιρουμένων των Εντόκων Γραμματίων), υπολογίζεται σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ από 5,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2025. Το Δημόσιο Χρέος (Γενικής Κυβέρνησης) θα επιβαρυνθεί με 6,7 δισ. ευρώ από 3,4 δισ. ευρώ το 2025, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δάνεια σε επιχειρήσεις από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.