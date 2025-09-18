Στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών οι υποτιμολογημένες εισαγωγές από την Κίνα σε όλη την ΕΕ – Ελέγχονται και άλλα λιμάνια της ΕΕ πέρα από τον Πειραιά

Δεν είναι μόνο οι εισαγωγές από την Κίνα στον Πειραιά που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών.

Αυτό αναφέρουν κοινοτικές πηγές του newsit.gr, με αφορμή την επιχείρηση «Καλυψώ», μετά την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα άσκησε δίωξη σε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε εγκληματικά δίκτυα που πλημμύρισαν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισήχθησαν παράνομα από την Κίνα μέσω Πειραιά, αποφεύγοντας την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχες έρευνες για τους δασμούς σε ό,τι αφορά εισαγωγές από την Κίνα γίνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εξηγoύν οι ίδιες πηγές.

Γιατί η ΕΕ ξεψαχνίζει τις εισαγωγές από την Κίνα

Και αυτό γιατί η κινεζική πρακτική να υπο – τιμολογούνται τα εξαγόμενα που αυτούς προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήττει απευθείας και με άμεσο τρόπο αφού αφορά τη χρηματοδότηση τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνουν πηγές του newsit.gr από το Λουξεμβούργο συμπληρώνοντας πως είναι μία ξεκάθαρα επιθετική τακτική της οποίας το μέγεθος, που αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα είναι μεγάλο.

Κάθε κράτος μέλος, όταν γίνεται μία εισαγωγή εισπράττει τους δασμούς που προβλέπονται για όλα τα προϊόντα εκτός ΕΕ που εισέρχονται στην ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν συνεχεία όλα αυτά τα έσοδα κατατίθεται σε λογαριασμούς της Κομισιόν από όλες τις χώρες. Και αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Έτσι παραδείγματος χάρη όταν κάποιος ωφελούμενος παίρνει μία χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ένα τμήμα από αυτά τα χρήματα προέρχονται από δασμούς που έχουν πληρωθεί από τους εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες.

Το μεγάλο παιχνίδι στον Πειραιά

Η ίδια πηγή της στήλης εξηγεί αναλυτικά πώς γίνεται η βαρύτατη υποτιμολόγηση: Ένα T-Shirt με αξία χονδρικής CIF πχ 2 ευρώ, τιμολογείται με 0,20 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως χάνεται «ύλη» προς δασμολόγηση και φορολόγηση (ΦΠΑ) 1,80 Ευρώ ή 90% της αξίας των προϊόντων.

Οι εισαγωγές γίνονται από θυγατρικές ή αδερφικές κινέζικες εμπορικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, μετά τον εκτελωνισμό, μεταπωλούν – εξάγουν εντός ΕΕ και, με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ χάνει τεράστια φορολογική ύλη.

Σημειώνεται πως το ΦΠΑ το συλλέγουν τα κράτη, τους δασμούς που ήδη έχουμε στα κινεζικά προϊόντα τους συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για αυτό έχει επέμβει και η OLAF. Το νέο στοιχείο είναι ότι εκτός από υποτιμολόγηση οι Κινέζοι κάνουν και εισαγωγές εκτός τιμολογίων, με το 80-85% των ποσοτήτων έρχονται αδήλωτα, σύμφωνα με την ΕPPO.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως σύντομα θα επισκεφθεί την Αθηνα κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) με υψηλόβαθμα στελέχη.