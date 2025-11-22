Συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών προς τα μπλε τιμολόγια ρεύματος

Δίχως σταματημό εξελίσσεται φέτος η φυγή των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος από τα πράσινα προς τα μπλε τιμολόγια.

Να θυμίσουμε ότι τα πράσινα είναι ρυθμιζόμενα και αυξομειώνονται, με τις τιμές τους να ανακοινώνονται την πρώτη κάθε μήνα. Στον αντίποδα, τα μπλε είναι σταθερά για ένα διάστημα ενός έως δύο ετών, με την τιμή να μη μεταβάλλεται σε μηνιαία βάση, ενισχύοντας έτσι τη σιγουριά των καταναλωτών.

Όπως δείχνουν τα νεώτερα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), μέσα στο φετινό καλοκαίρι συνεχίστηκε η στροφή προς τα μπλε τιμολόγια. Συγκεκριμένα, τα πράσινα υποχώρησαν από 3.889.467 το Μάιο σε 3.681.818 τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια πτώση 207.649 σε επίπεδο επιμέρους μετρητών.

Στον αντίποδα, οι καταναλωτές με μπλε τιμολόγια ενισχύθηκαν κατά 187.560, άρα η συγκεκριμένη κατηγορία έλαβε το μέγιστο από τις απώλειες των πράσινων.

Την εικόνα της αγοράς λιανικής συμπληρώνουν τα κίτρινα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται σταθερά κοντά στις 840.000 όλη τη φετινή χρονιά.

Πάντως, θα πρέπει να σχολιάσουμε ότι ο αριθμός των πράσινων τιμολογίων παραμένει υψηλός αν λάβει κανείς υπόψη τη διαφορά στην τιμή τους σε σχέση με τα μπλε. Ενδεικτικά, το Νοέμβριο το φθηνότερο πράσινο διατίθεται έναντι 14,7 λεπτών ανά κιλοβατώρα, ενώ το φθηνότερο μπλε έναντι 8,9 λεπτών.