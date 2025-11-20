Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος για ασανσέρ: Ανάγκη η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων στην προσπάθεια που αφορά την ασφάλεια κάθε πολίτη

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η η απογραφή είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν
Cropped Hand Of Woman Pressing Push Button For Elevator On Wall
iStock

Η επιτάχυνση της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και των προεδρείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ).

Στη σύσκεψη με τους κατασκευαστές, τους εγκαταστάτες και τους συντηρητές ανελκυστήρων συμμετείχαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη να συμβάλλουν όλοι για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας.

Στόχος είναι να επιλυθεί ένα ζήτημα που εκκρεμεί επί δεκαετίες: η συγκρότηση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Επισήμανε, μάλιστα, στους εκπροσώπους των εταιρειών και των επαγγελματιών του κλάδου πως προϋπόθεση για να μπορεί να συντηρηθεί ένας ανελκυστήρας, είναι να έχει απογραφεί.

Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε:

  • τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων να προχωρήσουν άμεσα στην απογραφή,
  • τους συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να εξετάσουν άμεσα, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τους πελάτες τους, την κατάσταση απογραφής των ανελκυστήρων που εξυπηρετούν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε κανένας ανελκυστήρας να μη μείνει εκτός μητρώου, καθώς οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα είναι δυνατόν να συντηρηθούν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι η απογραφή είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά, είναι εντελώς δωρεάν και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, επίσης, ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα. Η διαδικασία είναι απλώς μια δήλωση στοιχείων και δεν επιφέρει οποιαδήποτε νέα υποχρέωση πέραν όσων ήδη προβλέπει η νομοθεσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
79
77
74
70
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Προ των πυλών τα νέα μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος – Κατατίθεται σήμερα το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2026
Κυρίαρχο στοιχείο του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού που θα καταθέσει το ΥΠΟΙΚ είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
Γκιλφόιλ και Παπασταύρου: Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ, οι ενεργειακές συμφωνίες είναι μόνο η αρχή
Οι πρόσφατες στρατηγικές συμφωνίες για LNG και υδρογονάνθρακες βρέθηκαν στο επίκεντρο, επιβεβαιώνοντας την Ελλάδα ως καθοριστικό κόμβο για τη ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο Σταύρος Παπασταύρου 5
Eurobank: Πώς η Ελλάδα γίνεται ο νέος ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης
Η πρόσφατη μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Ρουμανία και την Ουκρανία, μέσω της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νέας δυναμικής της Ελλάδας στην Ευρώπη
Large LNG storage tanks
Newsit logo
Newsit logo