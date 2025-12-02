Χατζηδάκης: Έρχονται νέες μειώσεις φόρων τον Σεπτέμβριο του 2026

Νέες μειώσεις φόρων από τον Σεπτέμβριο προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 36ο Economic Summit, συνδέοντάς τες με τη συνέχεια της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι ότι «ανάπτυξη με δανεικά δεν είναι ανάπτυξη», και για αυτό η μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης στρέφεται περισσότερα από την μακροοικονομική διάσταση στην μικροοικονομική και στην ενίσχυση του προφίλ μιας φιλικής προς τις επιχειρήσεις Ελλάδα. Στην κορυφή αυτής της ατζέντας βρίσκεται η περαιτέρω μείωση των φόρων, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή θα γίνει από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στη συνέχεια περιέγραψε έναν κύκλο μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει περιορισμό των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να υπάρξει σαφήνεια στη χρήση γης και καλύτερο περιβάλλον για επενδύσεις. Έμφαση δόθηκε επίσης στην αναβάθμιση των υποδομών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος των παρεμβάσεων είναι η Ελλάδα να παραμείνει αξιόπιστος προορισμός για επενδύσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το καλύτερο για μια οικονομία είναι να αναπτύσσεται σε σταθερή βάση», με σταθερούς κανόνες και συνεπή οικονομική πολιτική.