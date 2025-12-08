Μακρο-οικονομία

Χατζηδάκης στο Bloomberg TV: Οι ενεργειακές συμφωνίες ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας

Η συμφωνίες αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης επειδή αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη σε σημαντικό βαθμό
Ο Κωστής Χατζηδάκης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης // ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI

Οι πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών εταιρειών να εισάγουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στη χώρα για εξαγωγή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλάζουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα (8.12.2025) στο Bloomberg TV, στη Νέα Υόρκη.

Οι συμφωνίες «ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας» και «συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», αλλά επίσης «αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης επειδή αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη σε σημαντικό βαθμό», δήλωσε, αναλυτικά, ο Κωστής Χατζηδάκης. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για περαιτέρω ενίσχυση των ενεργειακών μας σχέσεων, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, τα σχόλια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης διατυπώνονται σε μια περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή, καθώς η Ευρώπη εργάζεται για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών. Η Ουκρανία αγωνίζεται επίσης να εξασφαλίσει ενέργεια για τον χειμώνα, αφού οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές εξαφάνισαν περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου της.

Σε μια ένδειξη ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις ημέρες της κρίσης χρέους, που πέρασε πριν από μια δεκαετία και πλέον, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα διεκδικήσει αυτή την εβδομάδα την προεδρία του Eurogroup, της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης που συνεδριάζει κάθε μήνα.

Η υποψηφιότητα του κυρίου Πιερρακάκη για την κορυφαία θέση στην ευρωζώνη «υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει επιτυχημένη οικονομική πολιτική», δήλωσε, τέλος, ο κ. Χατζηδάκης.

