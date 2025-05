Επιχειρήσεις

16:13 Πέμπτη 22 Μαΐου 2025

METRO: Στα 1,62 δισ. ευρώ οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις για το 2024, αυξημένες κατά 1,9%

Το δίκτυο καταστημάτων My market αυξήθηκε κατά 26 καταστήματα το 2024 και το 2025 θα προστεθούν 36 νέα καταστήματα My market και My market Local