ΑΔΜΗΕ: «Πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

Ξεκινά η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε επίσημα απόψε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο μητρική ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που ελέγχει το 51 % των μετοχών του ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1 δισ. νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μέτοχος του ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 24 %, υπενθυμίζεται, είναι η κινεζική State Grid.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα προσδιοριστούν το επόμενο διάστημα.

Τα έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των νέων διασυνδέσεων που προγραμματίζει ο Διαχειριστής, τόσο εντός Ελλάδας (Δωδεκάνησα, Β. Αιγαίο) όσο και διεθνείς.