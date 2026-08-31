Johan Vandermeulen (ΒΑΤ): «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα»

Την Ελλάδα επισκέφθηκε η ομάδα διοίκησης του Ομίλου της British American Tobacco (BAT), επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή του στην ελληνική αγορά και τη συνέχεια των επενδύσεών του στη χώρα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Chief Operating Officer του Ομίλου της ΒΑΤ, Johan Vandermeulen, συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, κατά την οποία συζητήθηκαν η παρουσία και η συμβολή της BAT στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, η διαχρονική εμπιστοσύνη που επιδεικνύει ο Όμιλος προς τη χώρα, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

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Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της νέας επένδυσης της εταιρείας στην ελληνική αγορά, που αφορά στην ανάπτυξη αλυσίδας καταστημάτων αποκλειστικά αφιερωμένων στις νέες κατηγορίες προϊόντων του ομίλου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο της ΒΑΤ στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας τον κλάδο της λιανικής, την αλυσίδα αξίας και τους συνεργάτες της σε όλη τη χώρα.

Το αποτύπωμα της ΒΑΤ στην Ελλάδα

Η διοικητική ομάδα του Ομίλου της ΒΑΤ συμμετείχε στην επίσημη έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος λιανικής νέων κατηγοριών προϊόντων της BAT στην Ελλάδα ,στο κέντρο της Αθήνας το οποίο είναι το πρώτο του είδους στην Δυτική Ευρώπη.

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Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές του Ομίλου της BAT στην ευρύτερη περιοχή , με παρουσία 27 ετών στη χώρα και συνεισφορά τα τελευταία χρόνια στα δημόσια έσοδα ετησίως σε 500 εκατ. ευρώ.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε»

«Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά μία χώρα στρατηγικής σημασίας για τη BAT. Η εμπιστοσύνη μας στην ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και διαρκής, καθώς αναγνωρίζουμε τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει η χώρα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συμβολή μας στην οικονομία, την κοινωνία και την καινοτομία, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες μας και την ελληνική αγορά συνολικά», δήλωσε σχετικά ο Johan Vandermeulen, Chief Operating Officer του Ομίλου της BAT.