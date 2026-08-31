Γιώτης: Η ενέργεια, τα 95 χρόνια ζωής και τα μεγέθη – ρεκόρ

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1930, όταν ο 25χρονος Ιωάννης Γιώτης, γόνος αστικής οικογένειας από το χωριό Καταρράκτης της Άρτας, επιστρέφει από τη Γαλλία όπου είχε μελετήσει βιομηχανική παρασκευή παιδικών τροφών. Μαζί με τη σύζυγό του Μαρία στήνει, σε μια εξοχική τότε περιοχή των Κάτω Πατησίων γνωστή ως Τρεις Γέφυρες, ένα εργοστάσιο 300 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί παράγονται το Άνθος Ορύζης και το Άνθος Αραβοσίτου, οι πρώτες τυποποιημένες βρεφικές τροφές που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, σε μια εποχή που η παιδική θνησιμότητα ήταν ακόμη υψηλή. Τα δύο προϊόντα βρίσκουν γρήγορα αγορά και στον απόδημο ελληνισμό της Αμερικής, όμως η πρώτη αυτή περίοδος της εταιρείας κλείνει απότομα το 1941, με την Κατοχή.

Διανύοντας την ένατη δεκαετία της ζωής της, η ιστορική βιομηχανία τροφίμων δεν περιορίζει τη δραστηριότητά της στην ανάπτυξη και διάθεση των προϊόντων με τα οποία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, δημιουργεί νέα προϊόντα που ενισχύουν τον τζίρο της ενώ επεκτείνεται στην ενέργεια. Παράλληλα δηλαδή, με τα Άνθος Ορύζης και Sweet & Balance, η εταιρεία μ παίνει στην ενέργεια, μέσω μιας θυγατρικής που άλλαξε αντικείμενο . Πρόκειται για μια ακόμη στροφή σε μια πορεία που ξεκίνησε το 1930 και πέρασε από πόλεμο, από αλλαγές γενεών και από δύο μεγάλες οικονομικές κρίσεις.

Μετά τον πόλεμο οι μηχανές της Γιώτης παίρνουν ξανά μπροστά και το «Πρότυπο Εργοστάσιο Γιώτη», όπως αποκαλούνταν τότε, μεγαλώνει γρήγορα. Οι 180 εργαζόμενοί του είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και διαθέτουν ατομικό βιβλιάριο υγείας της βιομηχανίας, κάτι σπάνιο για την εποχή. Τη δεκαετία του 1950 έρχονται το φρουί ζελέ, το πατατάλευρο και το Μπέικιν πάουντερ, ενώ το 1960 κυκλοφορεί η Φαρίνα Γιώτης, το πρώτο αυτοδιογκούμενο αλεύρι της χώρας. Την ίδια χρονιά πεθαίνει ο ιδρυτής, σε ηλικία 55 ετών, και τη διοίκηση αναλαμβάνει η σύζυγός του και στη συνέχεια τα παιδιά του, Αθανάσιος και Χρήστος. Η εταιρεία μετατρέπεται αργότερα σε ανώνυμη, παραμένει όμως οικογενειακή μέχρι σήμερα, χωρίς ποτέ να μπει στο χρηματιστήριο ή να συνεργαστεί μετοχικά με ξένο όμιλο. Σήμερα οι μέτοχοι που διοικούν είναι δύο ξάδερφοι με το ίδιο όνομα, ο Ιωάννης Γιώτης του Χρήστου και ο Ιωάννης Γιώτης του Αθανασίου, ο δεύτερος εκ των οποίων προεδρεύει σήμερα και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.

Η διεύρυνση της γκάμας

Η πρώτη μεγάλη επέκταση εκτός βρεφικών τροφών έρχεται το 1993, με την εξαγορά της σοκολατοβιομηχανίας Μέλο. Ακολουθούν κι άλλες κατηγορίες προϊόντων τα επόμενα χρόνια, ενώ η εταιρεία κόντρα στη μεγάλη κρίση του 2009 εξακολουθεί να επενδύει. Το 2010 αποκτά νέο εργοστάσιο στο Αγρίνιο, μια επένδυση περίπου 10 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η ελληνική οικονομία βρίσκεται στα χειρότερά της. Λίγα χρόνια αργότερα προχωρά σε δύο ακόμη εξαγορές, τη βουλγαρική Royal TM και την ελληνική γαλακτοβιομηχανία Στάμου, μαζί με το δίκτυο γαλακτοπωλείων της. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της Γιώτης ξεπερνά τους 300 βασικούς κωδικούς προϊόντων.

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Τα οικονομικά μεγέθη

Το 2025, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία συμπλήρωσε 95 χρόνια λειτουργίας, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 129,5 εκατομμύρια ευρώ, από 116,7 εκατ. το 2024, αύξηση περίπου 11%. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 54,7 εκατ. ευρώ από 47,9 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 7,24 εκατ. ευρώ, από 5,38 εκατ. το 2024, καταγράφοντας άνοδο 34,6%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι πωλήσεις έφθασαν τα 96,7 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται κατά 22,9%, στα 5,56 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στη βιομηχανική δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά, καθώς η εμπορική δραστηριότητα της μητρικής στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρώς. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 11%, με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες να ξεχωρίζουν με άνοδο 22,9%.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου αυξήθηκαν στα 63,1 εκατομμύρια ευρώ από 59 εκατομμύρια, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 27,6 εκατομμύρια ευρώ από 29,3 εκατομμύρια. Μέρος της ρευστότητας της μητρικής μετακινήθηκε προς χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις, με 7,25 εκατομμύρια ευρώ σε ομολογίες εξωτερικού και περίπου 195 χιλιάδες ευρώ σε εισηγμένες μετοχές, κίνηση που εξηγεί και τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων της μητρικής στα 3,48 εκατομμύρια ευρώ, από 10,28 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν το 2025 σε 4,6 εκατομμύρια ευρώ, κατευθυνόμενες κυρίως σε προσθήκες ακινήτων και μηχανολογικό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις Περιστερίου και Αγρινίου, καθώς και σε κτιριακές βελτιώσεις στη Στάμου.

Η επέκταση στην ενέργεια

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις της χρονιάς αφορά τη θυγατρική «Αττικοί Ορίζοντες», που παρήγαγε προϊόντα διατροφής. Μέσω έκτακτης γενικής συνέλευσης τον Μάιο του 2026 άλλαξε επωνυμία σε Y Energy και απέκτησε νέο αντικείμενο, την αγορά, αποθήκευση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση. Η κίνηση δεν είναι εντελώς άγνωστη για τη Γιώτης, που διαθέτει ήδη συμμετοχή 60% στην Εργίνος Ενεργειακή Κοινότητα και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα εργοστασίου.

Η διοίκηση θέτει ως προτεραιότητες τη συνέχιση των επενδύσεων σε Περιστέρι, Αγρίνιο και Στάμου, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και κυρίως την περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, η διοίκηση αναφέρει ότι εξετάζει ευκαιρίες επέκτασης μέσω νέων εξαγορών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο.