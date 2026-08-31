Notos: Τέλος εποχής για το ιστορικό πολυκατάστημα της Σταδίου – Το αύριο για τους εργαζόμενους και το μέλλον του ακινήτου

Μετά από 113 χρόνια λειτουργίας το πολυκατάστημα Notos Galleries στην Ομόνοια ρίχνει αυλαία, με το εμβληματικό ακίνητο να περνά σε νέα χρήση και τους εργαζόμενους να αναζητούν προοπτική για την επόμενη μέρα.

Τέλος εποχής για το πολυκατάστημα με ιστορία από το 1913 που άνοιξε στο συγκεκριμένο ακίνητο από τους Αδελφούς Λαμπρόπουλου, οι οποίοι είχαν ιδρύσει την εταιρεία μια δεκαετία νωρίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σημερινό πολυκατάστημα Notos Galleries κλείνει σήμερα, 31η Αυγούστου. Διακόπτει την λειτουργία του λόγω της λήξης της του μισθώματος του ακινήτου. Την αξιοποίηση του ακινήτου αναλάβει η Dimand έπειτα από συμφωνία με την ιδιοκτήτρια Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα το σχέδιο για την επόμενη χρήση του.

Στα σενάρια είναι η μετατροπή του κτιρίου σε σύγχρονους χώρους γραφείων, ένα μοντέλο που έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στο κέντρο της Αθήνας. Άλλη εκδοχή προβλέπει τη διατήρηση της εμπορικής χρήσης του ακινήτου είτε με την επαναλειτουργία του κτιρίου ως χώρου λιανικής ή με την μορφή πολυκαταστήματος ενώ πιθανή είναι η μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχειακή μονάδα, χάρη στη θέση του κτιρίου στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, καθώς το κτίριο βρίσκεται σε κατάσταση αναδιαμόρφωσης που θα ξεκινήσει το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους

Στο πολυκατάστημα απασχολούνταν συνολικά 300 εργαζόμενοι, μοιρασμένοι στο μισθολόγιο της Notos Com και στα brands και τους οίκους καλλυντικών και μόδας που προμηθεύουν την εταιρεία. Ένα μέρος αυτών, περίπου 35 εργαζόμενοι σύμφωνα με πληροφορίες θα απορροφηθούν από την αλυσίδα πολυκαταστημάτων, κυρίως από το κατάστημα Notos Galleries του Πειραιά.

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν κάνει χρήση κινήτρων της εταιρείας για εθελουσία έξοδο ενόψει λουκέτου ενώ πολλοί θα αποζημιωθούν και θα αποχωρήσουν.