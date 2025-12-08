Επιχειρήσεις

Bloomberg: Ο όμιλος Antenna σε συνομιλίες με τον όμιλο Gedi της οικογένειας Ανιέλι για την αγορά της la Repubblica και άλλων συντακτικών assets

Εκπρόσωπος της Gedi, η οποία ανήκει στην Exor NV, ανέφερε αργά την Κυριακή (7.12.25) ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι «συνεχίζονται θετικά»
Σε προχωρημένες συνομιλίες με τον ελληνικό όμιλο Antenna βρίσκεται ο Gedi Gruppo Editoriale SpA – ο όμιλος μέσων ενημέρωσης που ελέγχεται από την οικογένεια Ανιέλι – για την πιθανή πώληση των εκδοτικών της δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της Gedi, η οποία ανήκει στην Exor NV, ανέφερε αργά την Κυριακή (7.12.25) ότι οι διαπραγματεύσεις, του Antenna με της Gedi, που ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι «συνεχίζονται θετικά», χωρίς ωστόσο να παράσχει πρόσθετες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα ιταλικών εφημερίδων που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον και άλλων υποψήφιων επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η LMDV Capital, εταιρεία του Leonardo Maria Del Vecchio, γιου του εκλιπόντος ιδρυτή της EssilorLuxottica. Η Gedi διέψευσε τα σενάρια αυτά, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν βάση και ξεκαθαρίζοντας πως ο Antenna παραμένει ο μοναδικός συνομιλητής.

Οι οικονομικοί όροι της ενδεχόμενης συμφωνίας δεν έχουν αποκαλυφθεί, αν και ιταλικά μέσα είχαν αναφέρει ότι ο Antenna είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αποτίμησης του συνόλου της Gedi στα περίπου 140 εκατ. ευρώ (163 εκατ. δολάρια), ποσό για το οποίο καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, ο έλεγχος της la Repubblica και άλλων σημαντικών ειδησεογραφικών και ραδιοφωνικών μέσων θα περάσει σε ξένο επενδυτή, σε μια περίοδο που ο κλάδος των ιταλικών ΜΜΕ βρίσκεται σε φάση ενοποίησης, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη συνεχή πτώση των πωλήσεων έντυπου Τύπου και την αυξανόμενη ανάγκη για επενδύσεις στον ψηφιακό τομέα.

Ο όμιλος Antenna, με ισχυρή παρουσία στη ραδιοτηλεόραση και τα ψηφιακά μέσα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του στις ευρωπαϊκές αγορές. Από την πλευρά της, η Gedi δεν έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση μιας πιθανής συμφωνίας, ενώ ο Antenna δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

