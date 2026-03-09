DIMAND: Στα 44 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2025, στα 218 εκατ. ευρώ η καθαρή αξία ενεργητικού

Η DIMAND παρουσίασε καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) 218 εκατ. ευρώ το 2015, σύμφωνα με τα βασικά οικονομικά μεγέθη που ανακοίνωσε η εταιρεία και τα οποία αποτυπώνουν ισχυρή λειτουργική επίδοση και συνέπεια στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Ειδικότερα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της DIMAND στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκαν σε περίπου 50 εκατ. ευρώ, έναντι 38 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, τα συνολικά ποσά ανήλθαν σε περίπου 53 εκατ. ευρώ, έναντι 40 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε περίπου 46 εκατ. ευρώ, από 34 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Παράλληλα, ο δείκτης Net LTV διαμορφώθηκε στο 24%, έναντι 23% το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την εντατικοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ τα επίπεδα μόχλευσης παραμένουν συγκριτικά χαμηλά.

Κατά τη χρήση του 2025, ο Όμιλος και η Εταιρεία συνέχισαν την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος, προχωρώντας τόσο σε αποκτήσεις όσο και σε πωλήσεις ακινήτων. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα σημαντικότερα γεγονότα της χρήσης 2025 ήταν:

Η ολοκλήρωση ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης πολυώροφου κτιρίου γραφείων συνολικού εμβαδού περίπου 11.653 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων, ιδιοκτησίας της Random Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική)

Η ολοκλήρωση ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης των εμπορικών χρήσεων του πρώην ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ», πολυώροφου κτιρίου μικτών χρήσεων (καταστήματα και γραφεία) περίπου 13.787 τ.μ., ιδιοκτησίας της Alkanor Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική), πιστοποιημένου κατά LEED Gold.

Η μεταβίβαση των μετοχών της Alkanor M.A.E. (100% θυγατρική), ιδιοκτήτριας του πρώην ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ» ολοκληρώνοντας την επιτυχή ωρίμανση και αξιοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ακινήτου επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, το οποίο στεγάζει τα νέα γραφεία της.

Η πώληση τμήματος οικοπέδου μετά των επ’ αυτού διατηρητέων κτιρίων από τη Filma Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική) στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 330247/2025 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3971/25.07.2025).

Η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας οικοπέδου εμβαδού περίπου 346 χιλ. τ.μ. στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η επίτευξη συμφωνίας για την αγορά, υπό προϋποθέσεις, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε., που κατέχει έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ. στην περιοχή κτήμα Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας καθώς και για την αγορά δύο οικοπέδων, επιφάνειας περίπου 5,7 χιλ. τ.μ., στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης, η οποία ολοκληρώθηκε τον 02.2026.

Η υλοποίηση της επενδυτικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων Skyline με βελτιωμένη ως προς τον σχεδιασμό επίδοση.

Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος διατήρησε και στη χρήση 2025 την ισχυρή λειτουργική του επίδοση. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε περίπου 39 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 23 εκατ. ευρώ τη χρήση 2024.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε περίπου 41 εκατ. ευρώ, από περίπου 40 εκατ. ευρώ το 2024.