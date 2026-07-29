Έμφαση στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου από ΕΝΑΟΝ με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ως το 2032

Το νέο της στρατηγικό σχέδιο παρουσίασε χθες η ΕΝΑΟΝ, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ ως το 2032 με επίκεντρο τα νέα δίκτυα αερίου και την ψηφιοποίηση.

Όπως ανέλυσε χθες σε σχετική εκδήλωση ο διευθύνων σύμβουλος, Τζιανφράνκο Αμορόσο, στο πλάνο της ΕΝΑΟΝ βρίσκεται επίσης η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και του πράσινου αερίου, όπως είναι το βιομεθάνιο και το υδρογόνο.

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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από το 1 δισ. ευρώ τα 644 εκατ. θα αφιερωθούν για την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Σχεδόν 100 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 68 εκατ. για την αναβάθμιση υποδομών και 31 εκατ. για το υφιστάμενο δίκτυο.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η ΕΝΑΟΝ ποντάρει σημαντικά ποσά στη μελλοντική της ανάπτυξη. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα 2.700 χλμ νέου δικτύου και στο ένα εκατομμύριο συνολικούς καταναλωτές που σκοπεύει η εταιρεία να φτάσει ως το 2032. Στο σύνολο το δίκτυο της εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 11.400 χλμ.

Γεωγραφικά τα παραπάνω μεταφράζονται σε επέκταση σε 29 νέες πόλεις. Για φέτος προβλέπεται να λειτουργήσει το νέο δίκτυο σε Πάτρα, Πρέβεζα και Πύργο, ενώ το 2027 θα ακολουθήσουν το Αγρίνιο, η Άρτα και η Ηγουμενίτσα. Η μεταφορά θα γίνεται και με LNG για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

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Η ΕΝΑΟΝ επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των καταναλωτών, δηλαδή τόσο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όσο και μεγάλους καταναλωτές όπως βιομηχανίες, νοσοκομεία κτλ.

Όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι και στο φυσικό αέριο η ΕΝΑΟΝ πρόκειται να αντικαταστήσει τους συμβατικούς μετρητές με έξυπνους. Συγκεκριμένα, θα επενδυθούν 80 εκατ. ευρώ ώστε 553.000 ρολόγια να περάσουν στη νέα εποχή ως το τέλος του 2030.

Παράλληλα, το πιο πράσινο δίκτυο του μέλλοντος θα είναι σε θέση να μεταφέρει φυσικό αέριο μαζί με υδρογόνο ή βιομεθάνιο σε μείγμα όπου τα τελευταία θα έχουν κλάσμα 23%.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Πάολο Γκάλο, επισήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για τον όμιλο. Η μητρική εταιρεία μεταγγίζει στη χώρα μας τεχνογνωσία που έχει δοκιμαστεί πρώτα στην Ιταλία, ώστε να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να διατηρηθεί χαμηλά το κόστος, όπως τονίστηκε.