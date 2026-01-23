Hellenic Properties: Ανοίγει το μετοχικό της σχήμα και επιταχύνει επενδύσεις στην ορεινή Ελλάδα

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη Hellenic Properties, καθώς για πρώτη φορά εισέρχεται στο μετοχικό της σχήμα στρατηγικός επενδυτής, πέραν του CEO της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, Ερρίκου Αρώνες.

Η είσοδος της Vamare Investments Group, συμφερόντων της οικογένειας Πέτρου, Ειρήνης και Ευγενίας Βασιλόπουλου, ως μετοχικού επενδυτή ενισχύει τη δυναμική των επενδύσεων και στηρίζει ένα μακροπρόθεσμο όραμα δημιουργίας διαχρονικής αξίας, με στόχο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της να «αγγίξει» σε αξία τα 500 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Η Vamare Investments Group αποτελεί ένα οικογενειακό επενδυτικό σχήμα με έδρα την Αθήνα και μακρά παρουσία στον χώρο των επιχειρήσεων, με σημείο αναφοράς τον φαρμακευτικό κλάδο. Το χαρτοφυλάκιό της εκτείνεται, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία, τα ακίνητα, το yachting, τα τρόφιμα και ποτά, καθώς και την τεχνολογία, μέσα από μια σειρά αυτόνομων family offices, ένα εκ των οποίων τοποθετείται πλέον με κεφάλαια στη Hellenic Properties.

Όπως ανέφερε χθες (22.1.2026) ο CEO της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρώνες, σε ενημέρωση δημοσιογράφων, «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναπτύξουμε διαχρονική αξία και να αυξήσουμε το αποτύπωμα των έργων που κάνουμε», διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει σενάριο για είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ηπειρωτική Ελλάδα και νέα ξενοδοχειακή πλατφόρμα

Σύμφωνα με τον κ. Αρώνες, «έχουμε υπογράψει και θα ανακοινώσουμε στο τέλος του α’ τριμήνου την απόκτηση του πρώτου ξενοδοχειακού έργου της εταιρείας εκτός Αττικής, και συγκεκριμένα, στην περιφέρεια της Ηπείρου».

Ειδικότερα, η Hellenic Properties αγόρασε ξενοδοχείο, το οποίο θα ανακαινίσει και θα επεκτείνει, εγκαινιάζοντας παράλληλα μια ξενοδοχειακή πλατφόρμα επενδύσεων. «Όλη η Ελλάδα έχει ξενοδοχειακό πρόβλημα εκτός από τους πολύ διάσημους προορισμούς», υπογράμμισε ο κ. Αρώνες, εξηγώντας ότι θα δημιουργηθεί χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών assets υπό ενιαία διαχείριση, με στόχο ωρίμανσης και κοινό exit (πώληση).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους λιγότερο προβεβλημένους και ορεινούς προορισμούς, που εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν ισχυρή δυναμική λόγω υπερτουρισμού και κλιματικής αλλαγής. Η βελτίωση των υποδομών, από τους αυτοκινητόδρομους και τα αεροδρόμια έως τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα υδροπλάνα, ενισχύει την προσβασιμότητα, που αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τις επιλογές στην Ήπειρο.

Σε πρώτη φάση, οι συνολικές επενδύσεις ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ εντός τριετίας, με στόχο 6 – 8 ξενοδοχεία και χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Γραφεία, κατοικίες και ένα εμβληματικό έργο στη Συγγρού

Τους τελευταίους 18 μήνες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς συνολικές επενδύσεις ύψους 135 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε ο CEO. Πρόκειται για τη μικτή αξία των ακινήτων που αναπτύσσει η εταιρεία, με όλα τα έργα να βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Στο ενεργό χαρτοφυλάκιο της Hellenic Properties περιλαμβάνονται πέντε έργα. Τα τέσσερα αφορούν κτίρια γραφείων, τρία στο Μαρούσι και ένα στον Ταύρο, ενώ το πέμπτο βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού και σχεδιάζεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο συγκρότημα κατοικημένων διαμερισμάτων στην Ελλάδα

Με στόχο περισσότερα από 190 διαμερίσματα επιφάνειας 20-35 τ.μ., το project θα λειτουργεί με μίγμα βραχυχρόνιας, μεσοχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης και θα είναι branded από διεθνές brand στον τομέα των branded residences. «Έχουμε ήδη κάνει συζητήσεις, χωρίς ακόμη τελική συμφωνία», σημείωσε ο κ. Αρώνες, προσθέτοντας ότι το ύψος της επένδυσης φθάνει τα 40 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση τοποθετείται σε ορίζοντα τριετίας. Η παρέμβαση περιλαμβάνει στατική ενίσχυση και επέκταση καθ’ ύψος έξι επιπέδων, με διάθεση αποκλειστικά προς μίσθωση και μελλοντική πώληση.

Πιο ώριμο έργο θεωρείται το γραφείο στην Κηφισίας 119, ήδη προμισθωμένο σε μεγάλη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, με ολοκλήρωση στις 16 Φεβρουαρίου του 2026. Πρόκειται και για τη μεγαλύτερη επένδυση μέχρι σήμερα, ύψους 23 εκατ. ευρώ. Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα νούμερα που ανακοινώνονται αφορούν πάντα το gross development value, δηλαδή την τελική αξία του ακινήτου, όχι το επιμέρους κόστος επένδυσης.

Τα επόμενα βήματα

Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, ο τραπεζικός δανεισμός της Hellenic Properties ανήλθε τον Ιούνιο του 2025 στα 63 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες, υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των επενδύσεων. Από το 2019, οι συνολικές επενδύσεις προσεγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ, με τέσσερις επιτυχημένες πωλήσεις έργων και πραγματοποιηθέντα κέρδη 13,9 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Αρώνες σημείωσε ότι η επιτυχία του Heritage στην Κηφισιά, όπου όλα τα διαμερίσματα πωλήθηκαν εντός δύο εβδομάδων από τα εγκαίνια, με συνολικές πωλήσεις 14 εκατ. ευρώ σε Έλληνες ομογενείς και επαναπατριζόμενους, οδηγεί σε αξιολόγηση πέντε νέων περιπτώσεων στα Βόρεια Προάστια για μεγαλύτερη οικιστική επένδυση από εκείνη της Κηφισιάς.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την παραχώρηση 24 κτιρίων των πρώην Βασιλικών Κτημάτων. «Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε προσφορά. Θα κατέβουμε σε κοινοπραξία με μια άλλη ελληνική εταιρεία από τον κλάδο της εστίασης», επισήμανε ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Hellenic Properties έχει μετακομίσει σε νέα γραφεία από τον Σεπτέμβριο και απασχολεί ομάδα 25 ατόμων, με στόχο να φτάσει τα 40 μέσα σε τρία χρόνια.