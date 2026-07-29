AKTOR: Προειδοποιήσεις Εξάρχου για φυσικό αέριο και δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη – Η κεφαλαιακή θωράκιση της εταιρείας

Με αιχμές για τους χειρισμούς της ΕΕ ως προς την ακολουθούμενη πολιτική στα θέματα ενέργειας και μηνύματα για την επόμενη μέρα του ομίλου AKTOR έκλεισε χθες (28.7.2026) ο Αλέξανδρος Εξάρχου τον κύκλο μιας σειράς συστηματικών ενεργειών για την κεφαλαιακή θωράκιση της εισηγμένης.

Ο επικεφαλής του ομίλου στο πλαίσιο ενημέρωσης στο περιθώριο της εκδήλωσης για την είσοδο των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση από την ΑΜΚ της AKTOR άσκησε κριτική στην ΕΕ για τους χειρισμούς της στα θέματα ενέργειας.

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Μίλησε για αντίφαση σχολιάζοντας τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και την ελληνική θέση αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού LNG ενώ προειδοποίησε για εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη.

Όπως είπε ο κ. Εξάρχου, οι πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλά επιτόκια θα διατηρηθούν καθώς τροφοδοτούνται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, που είναι αποτέλεσμα τόσο της έντασης στη Μέση Ανατολή όσο και της μη συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Οι τιμές είναι ήδη υψηλές, με τα συμβόλαια TTF του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να κινούνται κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τον κ. Εξάρχου να εκτιμά ότι η Ευρώπη θα οδηγηθεί είτε στην έκδοση ευρωομολόγου είτε σε εργαλείο τύπου Ταμείου Ανάπτυξης για να χρηματοδοτήσει ενεργειακές προμήθειες.

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Σε αυτό το περιβάλλον αποκτά ειδικό βάρος η στρατηγική του ομίλου AKTOR, με σειρά εταιρικών πράξεων για κεφαλαιακή θωράκιση με στόχο την προώθηση επενδυτικού πλάνου 3 δισ. ευρώ.

Το αποτύπωμα στη μετοχή

Αυτές οι κινήσεις έχουν καταστήσει τη μετοχή επενδυτική ευκαιρία, σύμφωνα με αναλυτές. Η σημαντική αύξηση του free float της AKTOR, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υπερέβη το 30% του προϋφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη δομή της συναλλαγής (ουσιαστικά ένα re-IPO), δημιουργεί μια μοναδική δυναμική για τη μετοχή.

Η παρουσία βραχυπρόθεσμων και event-driven επενδυτών είναι αναμενόμενο να οδηγήσει σε τεχνικές πιέσεις κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, χωρίς αυτές να αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας.

Από πλευράς θεμελιωδών μεγεθών, η ΑΚΤΟΡ διαθέτει σήμερα, με σημαντική διαφορά, ένα από τα πιο ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ μεταξύ των εταιρειών υποδομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το υψηλό ποσοστό εξασφαλισμένης λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), οι πρωτοφανείς ρυθμοί ανάπτυξης που αναμένεται να καταγράψει ο όμιλος τα επόμενα χρόνια, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή του βάση, δεν αντικατοπτρίζονται στην τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και της έκδοσης του ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου αναμένεται να υπερβούν τα 1,2 δισ. ευρώ, προσφέροντας εξαιρετική χρηματοοικονομική ευελιξία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Τα θεμελιώδη μεγέθη

Παράλληλα, ο δείκτης Net Debt/EBITDA για το 2025, προσαρμοσμένος για τις δύο συναλλαγές, διαμορφώνεται περίπου στο 1,3x, επίπεδο που συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών και είναι πολλαπλάσια χαμηλότερο από εκείνο των περισσότερων εγχώριων ανταγωνιστών.

Από πλευράς αποτίμησης, η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, η ΑΚΤΟΡ διαπραγματεύεται με δείκτη Enterprise Value προς EBITDA μικρότερο από 8x, όταν οι αντίστοιχοι πολλαπλασιαστές διαμορφώνονται περίπου στις 12x για τις εισηγμένες ελληνικές εταιρίες του κλάδου και στις 11x για τις ευρωπαϊκές εταιρίες υποδομών. Η μετοχή, επομένως, διαπραγματεύεται με discount περίπου 33% έναντι των εγχώριων ομοειδών και περίπου 27% έναντι των ευρωπαϊκών εταιριών, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει ανώτερους ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντικά ισχυρότερο ισολογισμό.

Η τρέχουσα εικόνα της μετοχής φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από τεχνικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη συναλλαγή και όχι από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της εταιρίας. Καθώς οι βραχυπρόθεσμες αυτές πιέσεις σταδιακά απορροφώνται από την αγορά, η αποτίμηση της ΑΚΤΟΡ έχει σημαντικά περιθώρια σύγκλισης προς τα επίπεδα των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιριών.

Με βάση τα παραπάνω, η σημερινή αποτίμηση της ΑΚΤΟΡ δεν φαίνεται να αντανακλά ούτε την ποιότητα του ισολογισμού της, ούτε τις προοπτικές κερδοφορίας της, ούτε το αναπτυξιακό της προφίλ. Αντιθέτως, δημιουργεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό κλάδο των υποδομών.