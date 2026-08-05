Meridiam: Επενδύσεις 100 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 130 έργα – Ποια είναι η νέα πλειοψηφική μέτοχος της GSI

Επενδύσεις περίπου 100 δισ. ευρώ έχουν κινητοποιηθεί για περισσότερα από 130 έργα που περιλαμβάνονται στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Meridiam, του γαλλικού ομίλου που εισέρχεται ως πλειοψηφικός μέτοχος στη Great Sea Interconnector (GSI).

Η Meridiam αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην εταιρεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, έχοντας εμπειρία σε επενδύσεις και έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται μία από τις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις παγκοσμίως.

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Ο όμιλος ιδρύθηκε το 2005 και έχει έδρα το Παρίσι, ενώ δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Το επιχειρηματικό μοντέλο του επικεντρώνεται σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές, τις οποίες αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και διαχειρίζεται σε συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους φορείς.

Βασικό χαρακτηριστικό της επενδυτικής στρατηγικής της Meridiam είναι η μακροχρόνια παραμονή στα έργα. Σε αντίθεση με επενδυτικά κεφάλαια που επιδιώκουν την πώληση μιας συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο γαλλικός όμιλος τοποθετείται ήδη από το αρχικό και περισσότερο απαιτητικό στάδιο και παραμένει συνήθως στην επένδυση για δεκαετίες λειτουργίας.

Αυτό το μοντέλο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη GSI, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα σύνθετο και υψηλής έντασης κεφαλαίου έργο, με μακρύ χρόνο ανάπτυξης, σημαντικές τεχνικές απαιτήσεις και ανάγκη εξασφάλισης σταθερής χρηματοδότησης σε βάθος χρόνου.

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Θεσμικά κεφάλαια και διεθνής χρηματοδότηση

Η Meridiam αντλεί τα κεφάλαιά της από θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως ευρωπαϊκά και διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταμεία και δημόσιες αναπτυξιακές τράπεζες.

Στα κεφάλαιά της συμμετέχει από το 2015 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία χρηματοδοτεί επίσης έργα του ομίλου. Στις πηγές χρηματοδότησης περιλαμβάνονται ακόμη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι διεθνείς δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Η συγκεκριμένη βάση θεσμικών επενδυτών ενισχύει τη δυνατότητα της Meridiam να συμμετέχει σε έργα με μεγάλο αρχικό κόστος, μακρά περίοδο κατασκευής και απόδοση που αναπτύσσεται σε βάθος δεκαετιών. Συγχρόνως, η προηγούμενη συνεργασία της με αναπτυξιακές τράπεζες μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην προσπάθεια εξασφάλισης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Από τη NeuConnect στη Suez

Το έργο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη GSI είναι η NeuConnect, η πρώτη απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας. Πρόκειται για υποθαλάσσιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, ισχύος 1,4 GW και μήκους 725 χιλιομέτρων.

Η NeuConnect αντιπροσωπεύει ιδιωτική επένδυση 2,8 δισ. ευρώ, βρίσκεται υπό κατασκευή και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις διεθνώς. Η συμμετοχή της Meridiam σε ένα έργο παρόμοιων τεχνικών και χρηματοδοτικών απαιτήσεων αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της τεχνογνωσίας που εισφέρει στη GSI.

Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνεται επίσης η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Sud Europe Atlantique στη Γαλλία. Το έργο, ύψους 7,7 δισ. ευρώ, έχει μήκος 302 χιλιόμετρα και συνδέει την Τουρ με το Μπορντό, ενώ αποτέλεσε την πρώτη γαλλική γραμμή υψηλής ταχύτητας που υλοποιήθηκε μέσω παραχώρησης σε ιδιώτη. Η σύμβαση έχει διάρκεια έως το 2061.

Η Meridiam ηγήθηκε ακόμη της κοινοπραξίας που εξαγόρασε το 2022 τη Suez και παραμένει ένας από τους βασικούς μετόχους του διεθνούς ομίλου ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Υποδομές πολλών δισεκατομμυρίων

Στην Ιορδανία συμμετέχει σε επένδυση περίπου 6 δισ. δολαρίων για την αφαλάτωση και τη μεταφορά νερού από την Άκαμπα στο Αμμάν. Το έργο περιλαμβάνει τη δεύτερη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο και αγωγούς μήκους 450 χιλιομέτρων, με στόχο να καλύπτει έως και το 40% των αναγκών της χώρας σε πόσιμο νερό.

Στη Βουλγαρία έχει αναλάβει την 35ετή παραχώρηση του αεροδρομίου της Σόφιας, έχοντας δεσμευθεί για επενδύσεις τουλάχιστον 624 εκατ. ευρώ. Στην Ιταλία συμμετέχει στο δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας, μήκους 19,5 χιλιομέτρων και 38 στάσεων, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 34 εκατ. επιβάτες ετησίως.

Στον Καναδά έχει υλοποιήσει, μέσω μακροχρόνιας σύμπραξης με την κυβέρνηση του Κεμπέκ, το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ, ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα υγείας στη Βόρεια Αμερική.

Η Meridiam λειτουργεί παράλληλα με το γαλλικό καθεστώς της «société à mission», το οποίο επιβάλλει την ενσωμάτωση συγκεκριμένων στόχων δημοσίου συμφέροντος στο καταστατικό της και την ανεξάρτητη πιστοποίηση της επίδοσής της. Σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία, τα έργα του ομίλου έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 260.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.