Metlen: Ρεκόρ EBITDA 550 εκατ. ευρώ και κέρδη 313 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες κατέγραψε η METLEN κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση σε έσοδα, λειτουργική κερδοφορία, καθαρά κέρδη και λειτουργικές ταμειακές ροές, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τους στόχους που έχει θέσει για το σύνολο της χρονιάς.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της METLEN, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,987 δισ. ευρώ, έναντι 3,608 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 11%, εξέλιξη που αποδίδεται στη δυναμική των δραστηριοτήτων Ενέργειας, καθώς και του κλάδου Υποδομών και Παραχωρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρεκόρ EBITDA και αύξηση καθαρών κερδών

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 550 εκατ. ευρώ, έναντι 445 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό για πρώτο εξάμηνο και επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, την ισχυρή απόδοση όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν στα 313 εκατ. ευρώ, από 254 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,18 ευρώ, έναντι 1,81 ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η METLEN εκτιμά ότι τα EBITDA θα κινηθούν μεταξύ 1 δισ. και 1,15 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα, επιβεβαίωσε και τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA ύψους 1,92 έως 2,08 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει επιστρέψει στην αναπτυξιακή τροχιά που είχε χαράξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρές ταμειακές ροές και σημαντική αποκλιμάκωση του δανεισμού

Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου.

Το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 728 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Leverage) να υποχωρήσει στο 1,7 φορές, από 3,1 φορές στο τέλος του 2025.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του μοντέλου Asset Rotation, την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και την ισχυρή δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών.

Γάλλιο, αποθήκευση ενέργειας και μεγάλα έργα

Σημαντικό ορόσημο για τη METLEN αποτέλεσε η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας διάθεσης (offtake agreement) γαλλίου με κορυφαία αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, η οποία καλύπτει το 25% της συνολικής παραγωγής. Η συμφωνία μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο τόσο για την επέκταση της παραγωγής αλουμίνας όσο και για τη νέα δραστηριότητα παραγωγής γαλλίου.

Στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, η εταιρεία ολοκλήρωσε την ηλεκτροδότηση και λειτουργία έργων BESS συνολικής ισχύος περίπου 0,4 GW σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ προωθεί την ανάπτυξη επιπλέον έργων περίπου 1,6 GW στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στα τρία έργα που είχαν επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις του 2025 – Grudziądz, Protos και Drax – με την εταιρεία να εκτιμά ότι οι εναπομένουσες εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η METLEN επέστρεψε στην αναπτυξιακή τροχιά

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η Εταιρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους. Το ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ξεκίνημα της χρονιάς ενισχύει την εμπιστοσύνη που εκφράσαμε μέσω των προβλέψεων (guidance) που παρουσιάσαμε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Όλοι οι επιχειρηματικοί μας κλάδοι κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη κατά αυτή την περίοδο, υποστηριζόμενοι από την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και την πειθαρχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την αφοσίωση και τη δέσμευση των ανθρώπων μας.

Το μοναδικό συνεργατικό μας μοντέλο και η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά τους σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις, τις οποίες διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε όχι μόνο να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, αλλά και να μετατρέπουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα επέτρεψαν στη METLEN να συνάψει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές».