ΜΕΒΓΑΛ: Με γιαούρτι και φέτα ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς αγορές

Αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση των εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία κατέγραψε η ΜΕΒΓΑΛ το 2025, σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από υψηλό ενεργειακό κόστος, επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και ακριβότερες πρώτες ύλες.

Η ΜΕΒΓΑΛ διατήρησε την αναπτυξιακή της πορεία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό, μέσω των πωλήσεων και με βασικούς «μοχλούς» τα προϊόντα γιαουρτιού και φέτας.

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Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 206,66 εκατ. ευρώ, έναντι 195,607 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 5,65%, εξέλιξη που η διοίκηση χαρακτηρίζει ικανοποιητική δεδομένων των συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά.

Ισχυρή ώθηση από τις εξαγωγές

Κατά τη διάρκεια του 2025 η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών διατήρησε τη θετική της πορεία, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΜΕΒΓΑΛ αύξησε τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά κατά 2,71% σε αξία, ενώ ακόμη καλύτερη ήταν η εικόνα στις διεθνείς αγορές, όπου οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 15,48% σε αξία.

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Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, όπως τα ζυμούμενα γαλακτοκομικά, το ελληνικό γιαούρτι και η φέτα, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της εταιρείας.

Σταθερό EBITDA και κέρδη

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), ο όμιλος διατήρησε ουσιαστικά αμετάβλητες επιδόσεις, καθώς διαμορφώθηκε στα 20,3 εκατ. ευρώ, έναντι 20,13 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 10,26 εκατ. ευρώ, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα μικτά περιθώρια κέρδους διαμορφώθηκαν στο 21,35%, έναντι 22,07% το 2024, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση λόγω της πίεσης στο κόστος παραγωγής.

Την ίδια ώρα, τα έξοδα διοίκησης, αυξήθηκαν κατά 8,36%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 9,7 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνδέεται με τη χρηματοδότηση της αύξησης του κύκλου εργασιών, της ενίσχυσης των αποθεμάτων αλλά και των επενδύσεων που υλοποίησε η εταιρεία.

Οι προκλήσεις για τον κλάδο

Η διοίκηση επισημαίνει ότι, παρά τη σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση των επενδύσεων, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον σημαντικών προκλήσεων.

Όπως αναφέρει, ο επίμονος πληθωρισμός, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα αυξημένα επιτόκια και η μεταβλητότητα στις τιμές των πρώτων υλών συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις τόσο στην κατανάλωση όσο και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Για τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, το αυξημένο κόστος παραγωγής και ο εντονότερος ανταγωνισμός καθιστούν αναγκαία τη συνεχή προσαρμογή της τιμολογιακής και εμπορικής στρατηγικής, ενώ καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας αναμένεται να διαδραματίσουν η καινοτομία, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, η βιωσιμότητα και η αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Τι λέει η διοίκηση για το ενεργειακό κόστος και τις πρώτες ύλες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους κινδύνους που συνδέονται με το κόστος παραγωγής.

Η διοίκηση της ΜΕΒΓΑΛ επισημαίνει ότι ενδεχόμενες νέες ανατιμήσεις στο γάλα, στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια μπορούν να επηρεάσουν το βιομηχανικό κόστος και τα λειτουργικά έξοδα, ενώ παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες ή άλλες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος παραγωγής.

Όπως σημειώνει, η εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στις αγορές πρώτων υλών και ενέργειας, λαμβάνοντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να περιορίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.