HELLENiQ ENERGY: Κέρδη 253 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο και επενδύσεις 407 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Ισχυρή αύξηση στα κέρδη παρουσίασε η HELLENiQ ENERGY στο β΄ τρίμηνο του 2026, με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 253 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα EBITDA να διπλασιάζονται στα 442 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, τα κέρδη της HELLENiQ ENERGY ανήλθαν σε 393 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση, ενώ τα αντίστοιχα EBITDA έφτασαν τα 734 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 83% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

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Οι πωλήσεις του ενεργειακού ομίλου αυξήθηκαν κατά 76% στο β΄ τρίμηνο, φτάνοντας τα 4,288 δισ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 7,007 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 36%. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων προήλθε κυρίως από τη Διύλιση, τα Πετροχημικά, τη Λιανική Εμπορία και την αυξημένη συνεισφορά του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ενσωμάτωση της Enerwave.

Τα δημοσιευμένα EBITDA ανήλθαν στα 849 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από την αποτίμηση των αποθεμάτων μετά την απότομη άνοδο των τιμών του αργού και των διυλισμένων προϊόντων. Όπως διευκρινίζεται από την εταιρεία, η επίδραση αυτή αποτελεί λογιστικό και όχι ταμειακό κέρδος και συνδέεται με τα αυξημένα αποθέματα ασφαλείας και λειτουργίας που διατηρήθηκαν λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Οι εξαγωγές έφτασαν το 48% των πωλήσεων

Κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου, η HELLENiQ ENERGY αξιοποίησε εναλλακτικές πηγές προμήθειας και διαφορετικούς τύπους αργού πετρελαίου, προκειμένου να διατηρήσει την παραγωγή των διυλιστηρίων και την ομαλή τροφοδοσία των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

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Η παραγωγή προϊόντων από τα διυλιστήρια ανήλθε σε 3,5 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. τόνους. Οι εξαγωγές έφτασαν τους 1,7 εκατ. τόνους και αντιπροσώπευσαν το 48% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων. Παράλληλα, τα διυλιστήρια του ομίλου κάλυψαν περισσότερο από το 60% των αναγκών της ελληνικής αγοράς.

Η παραγωγή επικεντρώθηκε σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία αποτέλεσαν το 56% του συνόλου. Οι εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 35% και έφτασαν τους 700.000 τόνους, καλύπτοντας μέρος του ελλείμματος που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στη Διύλιση, τον Εφοδιασμό και την Εμπορία, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 95% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και ανήλθαν σε 318 εκατ. ευρώ. Βασικός παράγοντας ήταν η ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, τα οποία διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 9,5 δολάρια ανά βαρέλι, από 5,7 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Στα Πετροχημικά, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν στα 24 εκατ. ευρώ, έναντι 11 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025, λόγω της ανάκαμψης των περιθωρίων πολυπροπυλενίου και των περιορισμένων εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο.

Η εγχώρια εμπορία εμφάνισε συγκρίσιμα EBITDA 21 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να αναφέρει αυξημένους όγκους, μεγαλύτερη συμμετοχή διαφοροποιημένων προϊόντων και αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους. Στην αγορά παρέμεινε σε ισχύ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των βασικών καυσίμων κίνησης.

Η διεθνής εμπορία κατέγραψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία, με συγκρίσιμα EBITDA 38 εκατ. ευρώ. Στη συγκεκριμένη επίδοση συνέβαλαν οι αυξημένοι όγκοι πωλήσεων, οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και η επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς καυσίμων Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος αξιοποιήθηκε και για την τροφοδοσία γειτονικών βαλκανικών αγορών.

Κοντά στα 30 εκατ. ευρώ το κόστος της έκπτωσης

Μέρος των βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων διατέθηκε για την έκτακτη έκπτωση κατά 0,10 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 0,05 ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το κόστος της πρωτοβουλίας αναμένεται να προσεγγίσει τα 30 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση των 20 εκατ. ευρώ, καθώς η κατανάλωση καυσίμων κίνησης παρουσιάστηκε αυξημένη.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει έως 25 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης, ανασυγκρότησης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι παρεμβάσεις θα καθοριστούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Ο όμιλος έχει αυξήσει και την προσφορά δωρεάν καυσίμων προς τα οχήματα που συμμετέχουν στην πυροπροστασία και στην πυρόσβεση σε όλη την Ελλάδα.

Από το αργό στα διυλισμένα προϊόντα η κρίση

Η HELLENiQ ENERGY εκτιμά ότι η διεθνής ενεργειακή κρίση έχει μετατοπιστεί από την προμήθεια αργού πετρελαίου στην επάρκεια διυλισμένων προϊόντων. Η παγκόσμια προσφορά αργού άρχισε να ανακάμπτει μέσω της αξιοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων, της αύξησης της παραγωγής και της μεγαλύτερης χρήσης αγωγών από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ.

Αντίθετα, η προσφορά βενζίνης, ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων παραμένει περιορισμένη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει η εταιρεία, διυλιστήρια του Κόλπου συνολικής δυναμικότητας 3 έως 4 εκατ. βαρελιών ημερησίως βρίσκονται εκτός λειτουργίας, ενώ στη Ρωσία οι απώλειες δυναμικότητας υπολογίζονται σε 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ταυτόχρονα, η Κίνα έχει περιορίσει την κατεργασία αργού και τις εξαγωγές προϊόντων, ενώ τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Έτσι, παρά την πτώση του Brent στα 68 δολάρια ανά βαρέλι τον Ιούνιο, από τα 144 δολάρια τον Απρίλιο, οι τιμές βενζίνης και ντίζελ στη Μεσόγειο παρέμειναν στην περιοχή των 1.000 έως 1.200 δολαρίων ανά τόνο.

Επενδύσεις 407 εκατ. ευρώ και μείωση του δανεισμού

Οι συνολικές επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο και σε 407 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 82%. Από αυτές, περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στον τομέα των ΑΠΕ.

Ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 1,967 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών και της μερικής εξομάλυνσης του κεφαλαίου κίνησης. Ο συντελεστής δανειακής μόχλευσης υποχώρησε στο 36%, από 48% έναν χρόνο νωρίτερα.

Εντός του τρίτου τριμήνου αναμένεται να προστεθούν φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 250 MW, με αποτέλεσμα το εγκατεστημένο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ να ξεπεράσει τα 800 MW. Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία με τη Chevron επεκτάθηκε σε πέντε θαλάσσιες παραχωρήσεις, μετά τη συμφωνία για συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας με ποσοστό 70% στο Block 10, στο νότιο Ιόνιο.