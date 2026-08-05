ΔΕΗ: Διπλασιασμός των κερδών στα 400 εκατ. ευρώ το εξάμηνο – Τα EBITDA στο 1,2 δισ.

Στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, διπλάσια σε σχέση με τα 200 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η βελτίωση που εμφάνισαν τα κέρδη συνοδεύτηκε από αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας της ΔΕΗ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,2 δισ. ευρώ, έναντι 1 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

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Η διοίκηση του ομίλου διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, θέτοντας ως στόχο προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 700 εκατ. ευρώ. Επιβεβαίωσε επίσης την πρόβλεψη για μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, με το 86% να κατευθύνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην ευέλικτη παραγωγή και στον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής.

Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έφθασε τα 7,3 GW στο τέλος Ιουνίου, καταγράφοντας ετήσια αύξηση κατά 1 GW και καλύπτοντας το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου. Σε pro forma βάση, μετά την προσθήκη νέων έργων και τις συμφωνίες εξαγορών, η ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 7,8 GW.

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Επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν δύο σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 98 MW, το υβριδικό έργο φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια και φωτοβολταϊκό πάρκο 22 MW στην Ιταλία. Μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς ολοκληρώθηκαν ακόμη δύο φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 151 MW, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Είσοδος σε Ουγγαρία και Πολωνία

Η ΔΕΗ προχώρησε σε συμφωνίες που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα και διευρύνουν την παρουσία της στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Ελλάδα συμφώνησε με τη MORE για την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπόλοιπου 51% σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 1.175 MW, στις οποίες ήδη κατέχει το 49%.

Στην Ουγγαρία υπέγραψε συμφωνία με τη Greenvolt για την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με δικαίωμα απόκτησης παρακείμενου έργου αποθήκευσης ισχύος 49 MW και τετράωρης διάρκειας.

Στην Πολωνία συμφώνησε με την EDP Renewables για την απόκτηση χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος περίπου 175 MW, καθώς και φωτοβολταϊκών έργων 102 MW υπό ανάπτυξη. Οι συμφωνίες τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Στα 2,7 δισ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός της ΔΕΗ ανερχόταν σε 2,7 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA υποχώρησε στο 1,2.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 3,5 που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του ομίλου. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική ευελιξία της, παρά το αυξημένο ύψος των επενδύσεων.

Στο 52% της παραγωγής οι ΑΠΕ

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου αυξήθηκε κατά 1,3 TWh και διαμορφώθηκε σε 11,1 TWh. Από αυτές, οι 1,3 TWh προήλθαν από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε στις 5,8 TWh, από 3,2 TWh έναν χρόνο νωρίτερα, και κάλυψε το 52% της συνολικής παραγωγής, έναντι 32% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 156%, λόγω των ευνοϊκών υδρολογικών συνθηκών κυρίως κατά το πρώτο τρίμηνο. Η αιολική παραγωγή αυξήθηκε κατά 16% και η παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατά 36%.

Αντίθετα, η παραγωγή από φυσικό αέριο περιορίστηκε στις 2,9 TWh από 3,7 TWh, ενώ η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες υποχώρησε στη 1 TWh από 1,6 TWh, κυρίως λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η λιγνιτική παραγωγή παρέμεινε σταθερή στις 1,4 TWh.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 18%, στους 3,9 εκατ. τόνους. Η ένταση των εκπομπών περιορίστηκε κατά 28%, στους 0,35 τόνους CO₂ ανά παραγόμενη MWh, από 0,49 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Μερίδια αγοράς και νέες δραστηριότητες

Στην ελληνική αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε στο 49%, από 50% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στη Ρουμανία το μερίδιο στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε στο 14% από 16%.

Για την αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ. Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών αυξήθηκε στο 23% στην Ελλάδα, από 16%, και στο 63% στη Ρουμανία, από 58%.

Στις τηλεπικοινωνίες, το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid κάλυπτε 2,05 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι 1,3 εκατ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025. Περισσότερα από 1,3 εκατ. ακίνητα ήταν ήδη έτοιμα να λάβουν υπηρεσίες, ενώ στόχος είναι η κάλυψη άνω των 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Στην ηλεκτροκίνηση, το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ σε Ελλάδα και Ρουμανία αριθμούσε 4.735 σημεία φόρτισης στο τέλος Ιουνίου, καταγράφοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση.