Viohalco: «Άλμα» 62% στα κέρδη προ φόρων – Στα 4,3 δισ. ευρώ ο τζίρος εξαμήνου

Ισχυρή αύξηση στα κέρδη και στον κύκλο εργασιών κατέγραψε η Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με βασικούς μοχλούς τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων, την άνοδο των τιμών των μετάλλων και τη βελτίωση των επιδόσεων σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων της Viohalco αυξήθηκαν κατά 62% και ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ, από 229 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 285,8 εκατ. ευρώ, έναντι 176,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

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Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας έφθασαν τα 218,7 εκατ. ευρώ, από 134,7 εκατ. ευρώ, με τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται στα 0,844 ευρώ, έναντι 0,520 ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 14%, στα 4,26 δισ. ευρώ, από 3,72 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η άνοδος αποδίδεται στην αύξηση των όγκων πωλήσεων σε όλους τους κλάδους, καθώς και στις υψηλότερες τιμές των μετάλλων.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 18%, στα 445,9 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 542,2 εκατ. ευρώ, από 380,5 εκατ. ευρώ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε στα 454,2 εκατ. ευρώ, έναντι 304,1 εκατ. ευρώ.

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Παράλληλα, ο δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 1,9x, από 2,1x στο τέλος του 2025 και 2,4x τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Ο καθαρός δανεισμός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το τέλος του 2025, στα 1,505 δισ. ευρώ, αλλά ήταν αισθητά χαμηλότερος από τα 1,708 δισ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 24%, στα 237 εκατ. ευρώ, καθώς συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ρεκόρ ανεκτέλεστου στα καλώδια

Τη μεγαλύτερη βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας εμφάνισε ο κλάδος καλωδίων. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13%, στα 824 εκατ. ευρώ, και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 35%, στα 166 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο αναπροσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε στο 20%, από 17%.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό των 3,4 δισ. ευρώ, μετά την ανάθεση στη Hellenic Cables του Τμήματος Α της συμφωνίας-πλαισίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1,15 δισ. ευρώ, για τέσσερις διασυνδέσεις ελληνικών νησιών.

Στον κλάδο αλουμινίου, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 16%, στα 1,33 δισ. ευρώ, και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 12%, στα 109 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 88%, στα 115 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση από την άκαμπτη συσκευασία και τις μεταφορές να αντισταθμίζει τις ασθενέστερες επιδόσεις σε άλλες αγορές.

Στον χαλκό, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 20%, στα 1,14 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Ωστόσο, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 5%, στα 55 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος. Το θετικό λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου ανέβασε το EBITDA στα 87 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα αύξησε τον τζίρο του κατά 11%, στα 309 εκατ. ευρώ, και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 3%, στα 52 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο διατηρήθηκε περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα δραστηριότητας για τους επόμενους περίπου 15 μήνες.

Η εξαγορά και η επαναλειτουργία της μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW στο Hartlepool ενισχύουν την παρουσία της εταιρείας στη βρετανική αγορά και στα υπό ανάπτυξη έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Στον χάλυβα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά κατά 1%, στα 559 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη προ φόρων υπερτριπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 20 εκατ. ευρώ. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 13%, στα 50 εκατ. ευρώ, με τη Viohalco να επισημαίνει τη θετική επίδραση του ευρωπαϊκού μηχανισμού CBAM και των νέων μέτρων περιορισμού των αδασμολόγητων εισαγωγών.

Τέλος, ο τομέας ακινήτων διπλασίασε τον κύκλο εργασιών του στα 47 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 41%, στα 16 εκατ. ευρώ. Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου της Noval Property ανήλθε σε 707 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από μισθώματα ενισχύθηκαν κατά 17%, στα 21 εκατ. ευρώ.