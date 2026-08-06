Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2026 – Στο επίκεντρο data center, ΑΠΕ και νέες εξαγορές

Η ΔΕΗ εμφανίζεται απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τον στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό της για το 2026, όπως προκύπτει από την ενημέρωση της διοίκησης προς επενδυτές και αναλυτές.

Η ΔΕΗ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, ενημέρωσε τους επενδυτές ότι θα διατηρεί αμετάβλητους τους οικονομικούς της στόχους, ενώ παράλληλα η διοίκηση επιταχύνει τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διεθνή ανάπτυξη και το μεγάλο έργο του data center στη Δυτική Μακεδονία.

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Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, επανέλαβε ότι ο όμιλος στοχεύει σε προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026, τονίζοντας ότι η πορεία του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνει πως η εταιρεία βρίσκεται εντός στόχων.

Στο 50% των οικονομικών στόχων από το πρώτο εξάμηνο

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στο πρώτο εξάμηνο του έτους η ΔΕΗ έχει ήδη πετύχει περίπου το 50% του ετήσιου στόχου για τα προσαρμοσμένα EBITDA και το 55% του στόχου για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

«Παραμένουμε πλήρως σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026. Το πρώτο εξάμηνο επιβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανάπτυξης», ανέφερε ο Γιώργος Στάσσης.

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Όπως σημείωσε, οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών μεταφράζονται πλέον σε ισχυρότερη κερδοφορία, ενώ το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου συνεχίζει να ενισχύει την ανθεκτικότητά του, με τις διεθνείς δραστηριότητες να συνεισφέρουν όλο και περισσότερο στα οικονομικά αποτελέσματα.

Μέρισμα 0,80 ευρώ

Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, αυξημένο κατά 33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Παράλληλα, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε στις 1,2 φορές, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη διοίκηση, ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Επιτάχυνση επενδύσεων στις ΑΠΕ

Στο μέτωπο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ανέφερε ότι, με την ολοκλήρωση των πρόσφατων εξαγορών, η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου θα φτάσει τα 7,8 GW.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο επενδυτικός ρυθμός, ο οποίος επιταχύνθηκε ήδη κατά το δεύτερο τρίμηνο, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Data center στη Δυτική Μακεδονία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχέδιο ανάπτυξης του μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η εταιρεία προχωρά παράλληλα στην προετοιμασία του έργου, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε η πρώτη φάση, ισχύος περίπου 300 MW, να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2028.

Όπως εξήγησε, οι διαπραγματεύσεις αφορούν ένα ευρύ πλαίσιο συμφωνιών που περιλαμβάνει, εκτός από την ανάπτυξη του data center, μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), συμφωνίες τροφοδοσίας, αλλά και τεχνικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η διοίκηση ανέφερε ότι οι συζητήσεις έχουν ωριμάσει σημαντικά, ενώ εξετάζεται ήδη η επέκταση του έργου έως και το 1 GW, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Νέες συμφωνίες μετά την Πολωνία και την Ουγγαρία

Αναφερόμενος στη διεθνή ανάπτυξη της ΔΕΗ, ο Γιώργος Στάσσης δήλωσε ότι μετά τις πρώτες κινήσεις σε Πολωνία και Ουγγαρία αναμένονται νέες συμφωνίες το επόμενο διάστημα.

Στόχος των εξαγορών, όπως εξήγησε, δεν είναι μόνο η απόκτηση ενεργειακών έργων, αλλά και η δημιουργία ισχυρής οργανωτικής παρουσίας στις νέες αγορές, με πλήρως ανεπτυγμένη τοπική δομή μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η διοίκηση επισήμανε ακόμη ότι οι πρόσφατες εξαγορές πραγματοποιήθηκαν με μη μοχλευμένες αποδόσεις έργου άνω του 9% και κοντά στο 10%, επίπεδα που κινούνται εντός των στόχων που είχαν παρουσιαστεί κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

FTTH: Στόχος η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Vodafone το 2027

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ αναφέρθηκε και στη σχεδιαζόμενη συνεργασία με τη Vodafone Ελλάδας για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ουδέτερης πλατφόρμας χονδρικής FTTH, η οποία θα είναι ανοικτή σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η υπό εξέταση κοινοπραξία αναμένεται να βελτιώσει την αποδοτικότητα των επενδύσεων, να περιορίσει τις επικαλύψεις δικτύων και να ενισχύσει την εμπορική αξιοποίηση των υποδομών. Εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα χονδρικής FTTH στην ελληνική αγορά.

Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση του οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence), με στόχο η συναλλαγή να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, μετά την υπογραφή των οριστικών συμφωνιών και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.