Jackaroo: Οι επιδόσεις του δικτύου που εξαγόρασε η Evergood για 10 εκατ. ευρώ και τα νέα concept

Τα 25 εκατ. ευρώ άγγιξαν οι πωλήσεις του δικτύου Jackaroo που εξαγόρασε η Evergood το 2025 επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της διοίκησης του ομίλου εστίασης της Vivartia που με την στρατηγική αυτή κίνηση έκανε ντεμπούτο στην αγορά του street food.

Υπενθυμίζεται ότι η Evergood, εταιρεία της Vivartia που αποτελεί ομπρέλα των δικτύων εστίασης του ομίλου, εξαγόρασε το 60% της Red Meat του Μιχάλη Ματζουράνη, όπου ανήκει το σήμα Jackaroo, τον Μάρτιο του 2025.

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Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κόστος (έμμεσο και άμεσο) που αναφέρει στον ισολογισμό της για τη χρήση 2025 η Evergood.

Η Jackaroo δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά εστίασης από το 2007, όταν άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στον Πειραιά με στόχο να φέρει στην Ελλάδα το original αμερικάνικο fast food. Όταν εξαγοράστηκε από τον όμιλο Everfood αριθμούσε 5 καταστήματα στα οποία προστέθηκαν το 2025, 6 καταστήματα εντός Αττικής και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Έμφαση δόθηκε στην εξωστρέφεια του brand καθώς και στην επέκτασή του με την ανάπτυξη και νέων concept. Το ένα είναι το Krispy by Jackaroo που εστιάζει αποκλειστικά στο τηγανητό κοτόπουλο και απευθύνεται στη νεολαία. Το πρώτο κατάστημα λειτούργησε τον Οκτώβριο στο κέντρο της Αθήνας.

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Το δεύτερο concept είναι το La Jacka, ένα ιταλο-αμερικανικό street food εγχείρημα με επίκεντρο ζυμαρικά, ιταλικά trapizzino, tiramisu κ.α. Το πρώτο κατάστημα λειτούργησε στον Πειραιά.

Ας σημειωθεί ότι οι συνολικές πωλήσεις του σήματος Jackaroo το 2025, με βάση τα στοιχεία της Evergood ανήλθαν σε 24,8 εκατ. ευρώ. Πριν την εξαγορά, τα οικονομικά στοιχεία της Red Meat ανέφεραν πωλήσεις κοντά στα 8 εκατ. ευρώ ενώ κατά την ημερομηνία εξαγοράς το ενεργητικό της ανερχόταν σε 7,6 εκατ. ευρώ, με υποχρεώσεις 6,3 εκατ. ευρώ και καθαρά περιουσιακά στοιχεία 1,3 εκατ. ευρώ. Από την εξαγορά προέκυψε υπεραξία 9,2 εκατ. ευρώ για την Evergood.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Evergood ανακοίνωσε ενοποιημένες πωλήσεις 300 εκατ. ευρώ το 2025 από 265 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, με αύξηση 13,1%. Οι συστημικές πωλήσεις (system sales) διαμορφώθηκαν στο ίδιο διάστημα σε 375 εκατ. ευρώ από 341 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.