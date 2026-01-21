Κατά 1,5% αυξήθηκαν οι αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα τον Νοέμβριο

Άνοδο κατά 1,5% σημείωσαν οι αφίξεις επισκεπτών σε ξενοδοχειακά καταλύματα, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια της χώρας, τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι αφίξεις επισκεπτών ανήλθαν σε 1,03 εκατ. και οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα σε 2,32 εκατ. τον Νοέμβριο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,5% και 1,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 1,3% στις αφίξεις και 1,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 54,2%, ενώ στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 50,2% στο σύνολο των καταλυμάτων.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Νοέμβριο 2025, ανήλθε σε 2,3 ημέρες.