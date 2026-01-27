METLEN: Επεκτείνει το διεθνές της αποτύπωμα με νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας

Νέες αναθέσεις έργων και στρατηγικές συνεργασίες σε κομβικές διεθνείς αγορές ανακοίνωσε η METLEN, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο -μία από τις βασικές αγορές ΑΠΕ για τη METLEN- η εταιρεία εξασφάλισε νέα σύμβαση EPC με την Elgin για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου Maesmawr, ισχύος 24,5 MW, στην περιοχή Rhondda Cynon Taff της Ουαλίας.

Το έργο Maesmawr αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στον μεσοπρόθεσμο στόχο της κυβέρνησης της Ουαλίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε ποσοστό 70% έως το 2030, παρέχοντας καθαρή ενέργεια σε περίπου 7.000 νοικοκυριά και αντισταθμίζοντας περίπου 3.600 τόνους εκπομπών CO₂ σε ετήσια βάση.

Στην Ιρλανδία, η εταιρεία επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της μέσω νέου συμβολαίου EPC για φωτοβολταϊκό έργο στην κομητεία Louth, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του έργου με την ονομασία «Project Monvallet».

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει ένα πολυφασικό φωτοβολταϊκό πάρκο σε συνδυασμό με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS), με συνολική προγραμματισμένη ισχύ που υπερβαίνει τα 200 MW. Το Project Monvallet είναι ιδιοκτησίας της L&G NTR Clean Power (Europe) III SCSp RAIF, μιας κοινής πλατφόρμας της NTR, κορυφαίας εταιρείας που ειδικεύεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Legal & General, ενός από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη.

H συμφωνία για την METLEN περιλαμβάνει την κατασκευή των δύο πρώτων φάσεων του φωτοβολταϊκού πάρκου, που αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ 65 MW. Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει άδειες και συνδέσεις με το δίκτυο, επιτρέποντας μια απρόσκοπτη πορεία υλοποίησης.

Στην Ιταλία η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα επταετή φυσική συμφωνία Tolling με την Dolomiti Energia Group για Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW. Το έργο αναπτύσσεται και υλοποιείται εξ ολοκλήρου από την ομάδα της Renewables & Energy Transition Platform της METLEN και έχει ήδη εξασφαλίσει κατακύρωση στον Capacity Market. Οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη, με την έναρξη λειτουργίας να αναμένεται εντός του 2026.

Συνολικά, τα έργα αυτά αποτυπώνουν τη στρατηγική της METLEN για τη διεθνή επέκταση της πλατφόρμας ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, συνδυάζοντας ισχυρή εκτελεστική ικανότητα με μακροπρόθεσμες εμπορικές δομές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Η METLEN συνεχίζει να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, με έργα ιδιοκτησίας συνολικής ισχύος 1,6 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή διεθνώς, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στην ενεργειακή μετάβαση. Με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, η εταιρεία διευρύνει σταθερά το διεθνές της αποτύπωμα στους τομείς της ηλιακής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και των υβριδικών ενεργειακών λύσεων.