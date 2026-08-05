Τι τζιράρουν Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo – Στα 300 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του ομίλου εστίασης της Vivartia

Πάνω από το «φράγμα» των 300 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2025 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Evergood, του ομίλου εστίασης της Vivartia, ο οποίος αναπτύσσει τα σήματα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και, πλέον, το Jackaroo.

Η Evergood της Vivartia έκλεισε τη χρήση του 2025 με αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ενώ προχώρησε και στη σημαντικότερη επενδυτική κίνηση της χρονιάς, ολοκληρώνοντας την εξαγορά του 60% της Red Meat, της εταιρείας πίσω από τη Jackaroo, έναντι συνολικού άμεσου και έμμεσου τιμήματος 10 εκατ. ευρώ.

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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 13,1% και ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ από 265 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων franchise, έφτασαν τα 375 εκατ. ευρώ από 341 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα δημοσιευμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 37,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 32,8 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 17,36 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 12,38 εκατ. ευρώ το 2024.

Το Jackaroo ήταν μεγάλη επένδυση του 2025

Η σημαντικότερη επιχειρηματική κίνηση της χρονιάς ήταν η εξαγορά του 60% της Red Meat, της εταιρείας που αναπτύσσει την αλυσίδα Jackaroo. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, με συνολικό τίμημα 10 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της Evergood στην αγορά του casual dining.

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Η Jackaroo πραγματοποίησε το 2025 πωλήσεις 24,8 εκατ. ευρώ και αποτελεί πλέον το νεότερο brand στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Goody’s: Αύξηση πωλήσεων και νέα franchise

Τα Goody’s Burger House κατέγραψαν αύξηση 0,8% στις καθαρές πωλήσεις σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, το δίκτυο επεκτάθηκε με τέσσερα νέα καταστήματα franchise σε Πτολεμαΐδα, Μυτιλήνη, Ρέθυμνο και Νέα Αλικαρνασσό.

Διψήφια επέκταση του δικτύου για τα Everest

Η Everest αύξησε τις καθαρές πωλήσεις της κατά 4,1% σε σχέση με το 2024, ενώ μέσα στη χρονιά προστέθηκαν δέκα νέα καταστήματα franchise.

Η αλυσίδα συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο του ομίλου στην οργανωμένη εστίαση.

Ανάπτυξη για τα Flocafé και στο εξωτερικό

Η Flocafé κατέγραψε αύξηση 3,7% στις συνολικές καθαρές πωλήσεις έναντι του 2024.

Η ανάπτυξη συνοδεύτηκε από περαιτέρω διεθνή επέκταση, με δεύτερο κατάστημα στο Κατάρ και τρία νέα καταστήματα στην Ολλανδία.

Σταθερή ανοδική πορεία για τα La Pasteria

Η La Pasteria εμφάνισε αύξηση 1,7% στις καθαρές πωλήσεις της σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο τέλος του 2025 το δίκτυό της αριθμούσε 17 εστιατόρια, εκ των οποίων 16 στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Αυξημένες επενδύσεις και υψηλότερη κερδοφορία

Η Evergood επιτάχυνε το επενδυτικό της πρόγραμμα μέσα στο 2025, με τις συνολικές επενδυτικές εκροές να ανέρχονται στα 20,74 εκατ. ευρώ, έναντι 6,49 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 26,6 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος του ομίλου διαμορφώθηκε στα περίπου 108 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 36% από 37,2%, λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους.

Στο τέλος του 2025 ο όμιλος διέθετε 596 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δύο παραγωγικές μονάδες και 2.747 εργαζομένους, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών.